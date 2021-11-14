مصر تغلق طرقا رئيسية احترازيا بسبب السيول

أفادت وسائل إعلام محلية، اليوم الأحد، بأن الحكومة المصرية قررت إغلاق بعض الطرق الرئيسية احترازيا بسبب السيول.

ونقلت صحيفة الشروق، صباح اليوم الأحد، عن الإدارة العامة المصرية للمرور وبالتنسيق مع هيئة الطرق والكباري، قد قررتا إغلاق طرق قنا ـ الأقصر الصحراوي الشرقي، ومرسى علم ـ القصير، وقفط/ القصير، وذلك ضمن الإجراءات الاحترازية للحفاظ على أرواح المواطنين.

وعزت الإدارة العامة للمرور إغلاق تلك الطرق الرئيسة إلى السيول التي تتسبب في صعوبة السير عليها، خاصة بعدما شهدت المناطق الجنوبية المصرية لتقلبات نتيجة جوية، فضلا عن محافظتي البحر الأحمر وجنوب سيناء.

وناشدت الإدارة العامة للمرور المصرية سائقي السيارات الالتزام بتعليمات رجال المرور، بهدف الحفاظ على سلامتهم، مشددة عليهم اتخاذ الحيطة والحذر خلال السير على الطرق، بالإضافة إلى اتباع الإرشادات وقواعد السير خلال الشبورة.

وكان محافظ أسوان المصرية، اللواء أشرف عطية، قد قرر تعليق الدراسة في مدارس المحافظة، اليوم الأحد، نتيجة لاستمرار الأحوال الجوية السيئة التي تمر بها البلاد، بدعوى الحفاظ على سلامة وأرواح التلاميذ والطلاب، على خلفية احتمالية استمرار سوء الأحوال الجوية.

وتفقد المحافظ غرفة العمليات الرئيسية بالديوان العام للمحافظة المصرية، متابعا المهام التي تقوم بها الجهات التنفيذية سواء العلم على شفط المياه المتراكمة والتأكد من عدم وصول المياه إلى وصلات الكهرباء، والعمل على سلامة المنشآت والوصلات الكهربائية.

وأسفر الطقس السيء عن 3 وفيات، وإصابة أعداد كبيرة من المواطنين في المحافظة وصل عددهم إلى 425 شخصا.

وأمرت وزارة الصحة المصرية برفع حالة الاستعداد القصوى بمستشفيات أسوان، واستدعاء الأطباء من الإجازات للمساعدة فى مواجهة الظروف الطارئة، وإسعاف المصابين بلدغات العقارب، وذلك بمنحهم مصل العقرب أو إيداعهم إلى مستشفيات المحافظة.

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