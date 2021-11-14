السعودية تعلن عن موعد إضافي لدخول النساء الروضة الشريفة

أعلنت وكالة الرئاسة العامة لشؤون المسجد النبوي، عن موعد جديد يسمح للنساء فيه بدخول الروضة الشريفة.

ونقلت صحيفة "عكاظ"، اليوم الأحد، عن وكالة الرئاسة العامة لشؤون المسجد النبوي أن هذا الموعد سيكون خلال الفترة المسائية.

وأوضحت الوكالة أن الدخول سيكون عقب صلاة العشاء ويستمر حتى وقت الأذان الأول لصلاة الفجر.

ويشترط للدخول حجز موعد عبر تطبيق "توكلنا" أو "اعتمرنا"، وذلك من الجهة الشمالية عبر باب عثمان بن عفان رقم "24" والجهة الجنوبية بباب مكة رقم "37" ومن خلال نقطة تجمع رقم (3- 4).

يذكر أن دخول النساء كان مقتصرا على الفترة الصباحية من بعد صلاة الفجر إلى قبل صلاة الظهر عبر باب عثمان بن عفان رقم "24" ومن خلال نقطة تجمع رقم (4).