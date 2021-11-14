عشرات المستوطنين يقتحمون المسجد الأقصى... فيديو

اقتحم عشرات المستوطنين الإسرائيليين، اليوم الأحد، باحات المسجد الأقصى، بحماية الشرطة الإسرائيلية.

وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية، صباح اليوم الأحد، أن عشرات المستوطنين اقتحموا باحات المسجد الأقصى من جهة باب المغاربة، ونفذوا جولات استفزازية في باحاته، وقاموا بأداء صلوات تلمودية، أيضا.

وكان المئات من المستوطنين الإسرائيليين قد اقتحموا، الأحد الماضي، المسجد الأقصى، بحراسة مشددة من الشرطة الإسرائيلية.

#فيديو| مستوطنون يقتحمون باحات المسجد #الأقصى المبارك بحماية قوات الاحتلال pic.twitter.com/3ullUWGSXY — وكالة شهاب للأنباء (@ShehabAgency) November 14, 2021

وذكرت دائرة الأوقاف الإسلامية في مدينة القدس المحتلة، أنه من بين مئات المستوطنين الذين اقتحموا المسجد الأقصى، حوالي 28 من عناصر المخابرات الإسرائيلية، و10 من طلاب المعاهد الدينية المتشددة.

وأكدت الوكالة أن أوري أريئيل، وزير الزراعة الإسرائيلي السابق، قد شارك في اقتحام المسجد الأقصى، حيث تفرق العشرات أو المئات من المستوطنين على شكل مجموعات متفرقة، وقاموا بتنفيذ أو إجراء جولات استفزازية في باحة المسجد، بالتوازي مع أدائهم طقوسا تلمودية في المنطقة الشرقية من المسجد الأقصى.

وأكدت الوكالة الفلسطينية أن "الإسرائيليين يقومون، دوما، باقتحامات استفزازية للمسجد الأقصى، من أجل فرض أمر واقع والسيطرة عليه، بالتوازي مع ما تشهده مدينة القدس القديمة وبواباتها من إجراءات عسكرية مشددة، تقضي بالتفتيش الدقيق للمقدسيين والمصلين في الأقصى".

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