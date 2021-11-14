رئيس وزراء تونس السابق: قائمة العفو لعام 2011 تضمنت 1200 إرهابي

كشف رئيس الحكومة التونسية السابق الحبيب الصيد، أن ملف العفو التشريعي لعام 2011 اتسم بشيء من الارتجالية وأن قائمة العفو تضمنت مختلف التيارات من سجناء الرأي بمن فيهم الإرهابيون.

جاء هذا في مقتطفات بشأن الملف ذكرها رئيس الوزراء السابق في كتابه ''الحبيب الصيد في حديث الذاكرة''، بحسب موقع قناة "نسمة"، اليوم الأحد.

وذكر الصيد في كتابه أن سجناء الرأي الذين تم الإفراج عنهم، تضمنوا سياسيين وحقوقيين ونقابيين ونشطاء في المجتمع المدني، وإرهابيين.

وأوضح أن الملف شمل نحو 1200 سجين بموجب أحكام قانون الإرهاب، من بينهم من صدرت ضده أحكام بالإعدام.

وقال الحبيب الصيد في كتابه إن ما لفت انتباهه هو أن ملف العفو أعطى الكثير من المساجين الحق في التمتع بالعفو على الرغم من التهم الخطيرة التي أدينوا بسببها ولا سيما جرائم القتل.

وأضاف رئيس الحكومة السابق أن رئيس الوزراء آنذاك محمد الغنوشي وعده بإعادة النظر في الأمر، ولكن على ما يبدو أنه اضطر أن يساير الاقتراحات التي عرضت عليه.

أشار الصيد في مذكراته إلى أن الغنوشي كان يستقبل في ذلك التوقيت الكثير من الشخصيات منها نجيب الشابي وشخصيات نقابية وأخرى من حركة "النهضة" من بينهم راشد الغنوشي وحمادي الجبالي.