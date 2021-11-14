اجتماع مصري أردني قبرصي يوناني لبحث تنمية الشراكة

التقى وزير الخارجية المصري، ‎سامح شكري، مع نظرائه في كل من الأردن واليونان وقبرص، على هامش منتدى "صير بني ياس" في الإمارات.

وبحث وزراء خارجية الدول الأربع سبل تعزيز أطر التعاون بينهم، وكذلك تبادل الرؤى حيال المستجدات الإقليمية والدولية.

على هامش منتدى صير بني ياس.. وزير الخارجية #سامح_شكري يلتقي الآن مع نظرائه في كل من الأردن واليونان وقبرص.. ويبحثون سبل تعزيز أطر التعاون بين الدول الأربعة، فضلًا عن تبادل الرؤى حيال المُستجدات الإقليمية والدولية. pic.twitter.com/ZBXviGvVTx — Egypt MFA Spokesperson (@MfaEgypt) November 14, 2021

يأتي اللقاء الوزاري الرباعي على هامش مشاركة سامح شكري، في فعاليات الدورة الـ 12 لمنتدى "صير بني ياس" السنوي، وهو المنتدى الذي تنظمه وزارة الخارجية والتعاون الدولي الإماراتية، تحت رعاية وزير الخارجية والتعاون الدولي، عبدالله بن زايد آل نهيان.

وذكر السفير أحمد حافظ، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية المصرية، على صفحته الرسمية في "تويتر"، أن مشاركة الوزير سامح شكري تأتي في سياق الحرص على مواصلة تبادل التشاور والرؤى مع كبار المسؤولين بشأن القضايا الملحة والملفات ذات الأولوية، خاصة المتعلقة بتعزيز الأمن والسلام والاستقرار في المنطقة.

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