بعد بعيو... سيف الإسلام القذافي يترشح للانتخابات الرئاسية الليبية

ذكرت وسائل إعلام ليبية أن سيف الإسلام القذافي، نجل الزعيم الليبي الراحل معمر القذافي، تقدم بأوراق ترشحه لخوض الانتخابات الرئاسية في ليبيا.

أعلنت المفوضية العليا للانتخابات في ليبيا، اليوم الأحد، عن تقديم سيف الإسلام القذافي أوراق ترشحه للانتخابات الرئاسية الليبية.

وقالت المفوضية في بيان على حسابها بموقع "فيسبوك" إن القذافي تقدم بمستندات ترشحه إلى مكتب الإدارة الانتخابية في مدينة سبها.

وأوضحت أنه استكمل جميع المصوغات القانونية الصادرة عن مجلس النواب بشأن انتخاب رئيس الدولة.

وأشارت المفوضية إلى أن سيف الإسلام القذافي استلم بطاقته الانتخابية من المركز الانتخابي المسجل فيه.

وبقبول أوارق ترشحه يصبح سيف الإسلام هو المرشح الثاني حتى الآن للانتخابات الرئاسية الليبية، حيث أعلنت المفوضية يوم الخميس، أن عبد الحكيم بعيو هو أول مترشح للانتخابات الرئاسية التي من المقرر أن تنطلق في 24 كانون الأول/ ديسمبر المقبل.

وكانت المفوضية الليبية العليا للانتخابات قد أعلنت فتح باب الترشح للانتخابات الرئاسية والنيابية اعتبارا من يوم الاثنين الموافق 8 نوفمبر/ تشرين الثاني الجاري، موضحة أنها ستواصل استقبال طلبات المرشحين لانتخابات الرئاسة حتى 22 تشرين الثاني/ نوفمبر الجاري، بينما ستواصل استقبال طلبات المرشحين للانتخابات النيابية حتى 7 كانون الأول/ ديسمبر المقبل.