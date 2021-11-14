صورة متداولة لرئيسي استخبارات السعودية وسوريا تثير تكهنات حول تقارب بين البلدين

انتشرت مؤخرا على مواقع التواصل الاجتماعي، صورة لرئيسي جهازي الاستخبارات العامة في السعودية وسوريا خلال المنتدى العربي الاستخباري في مصر، حيث أثارت جدلا واسعا نظرا لجلوسهما بمحاذاة بعضهما وسط تكهنات حول تقارب بين الرياض ودمشق.

ويظهر في الصورة رئيس جهاز الاستخبارات السعودي الفريق خالد الحميدان، ونظيره السوري اللواء حسام لوقا، ويبدو وكأنهما يتبادلان الحديث.

تجدر الإشارة إلى أن الصورة التي جمعت لوقا والحميدان هي مجتزأة من اجتماع موسع لكل الوفود المشاركة والتقطت الصورة أثناء الاستراحة، وجلوس الحميدان ولوقا بجانب بعضهما فهو لأن جلوس الشخصيات بحسب ترتيب الأحرف الأبجدية. https://t.co/tdf4FbGlLd pic.twitter.com/f7OJdMvAMq — heba mahmoud (@heba_jm) November 13, 2021

بينما نشر بعض نشطاء مواقع التواصل الصورة الكاملة التي أظهرت أن المسؤولين كانا يجلسان في قاعة كبيرة تضم بقية رؤساء استخبارات الدول المشاركة في المنتدى.

وبعد انتشار الصورة، أثيرت تكهنات على مدار الأيام الماضية حول تطور تشهده العلاقات بين الرياض ودمشق على خلفية تقارير إعلامية تحدثت عن لقاء جمع وفدين أمنيين من البلدين في مايو/أيار الماضي.

تحدثنا عن زيارة الفريق سابقاً فكذبوا الخبر. لكنهم لا يستطيعون تكذيب الصورة اليوم ، فبدأ كل واحد يفسرها كيفما يريد :

قال قائل : هي صورة ضمن اجتماع لكل الأجهزة وليس لقاء ثنائياً

وقال الآخر : أبجدية الأحرف جمعتهما إلى جانب بعض.

المهم لا أحد أنكر اللقاء

والقادم أشد إيلاماً للمنزعجين! pic.twitter.com/3lJYOAFcPp — عمر رحمون (@Rahmon83) November 13, 2021

كما ازدادت وتيرة التكهنات حول قرب تطبيع العلاقات بين السعودية وسوريا بعد زيارة وزير الخارجية الإماراتي، عبدالله بن زايد آل نهيان، إلى دمشق الأسبوع الماضي.

وكان وزير الخارجية السوري فيصل المقداد، قد قال في وقت سابق، إن بلاده تطلع لتصحيح العلاقات مع الدول العربية، لافتًا إلى أنه "من المستغرب ألا تكون هناك علاقات بين سوريا والسعودية".

وسبق أن سرت معلومات منذ نحو عام حول محادثات بين الطرفين وصلت إلى مرحلة إعادة افتتاح السفارة السعودية في دمشق إلا أن ذلك لم يحدث، وهو ما عزاه البعض في حينه إلى طبيعة العلاقات والخلافات المعقدة بين البلدين، وتداخلها مع أطراف أخرى.

يذكر أن العلاقات الدبلوماسية بين البلدين قد انقطعت منذ عام 2011 بسبب اختلاف المواقف السياسية والرؤى حول الأزمة السورية.

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