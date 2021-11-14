أمير قطر يكرم السفير الروسي بالدوحة في آخر أيام عمله

كرم أمير قطر، الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، السفير الروسي بالدوحة، نور محمد خولوف، اليوم الأحد، ‏بمناسبة انتهاء فترة عمله في البلاد.‏

ومنح أمير قطر السفير الروسي "وسام الوجبة"، وذلك تكريما لدوره في المساهمة في تعزيز العلاقات الثنائية بين قطر وروسيا، بحسب وكالة الأنباء القطرية (قنا).

كما تمنى أمير قطر تميم بن حمد آل ثاني للسفير الروسي في الدوحة، نور محمد خولوف، التوفيق في مهامه المستقبلية، والمزيد من التطور والنماء في العلاقات القطرية الروسية.

سمو أمير البلاد المفدى يستقبل في مكتبه بالديوان الأميري، سفير روسيا الاتحادية لدى الدولة، بمناسبة انتهاء فترة عمله في البلاد، وقد منح سمو الأمير، السفير الروسي وسام الوجبة، تقديراً لدوره في المساهمة في تعزيز العلاقات الثنائية بين قطر وروسيا. #قناhttps://t.co/YrFs6pbSdt pic.twitter.com/BwQfSyYuxa — وكالة الأنباء القطرية (@QatarNewsAgency) November 14, 2021

وعبر السفير نور محمد خولوف شكره وتقديره لأمير قطر وللمسؤولين في الدوحة على ما وجده من تعاون ساهم في نجاح عمله في البلاد.

وزار السفير الروسي أمير قطر في مكتبه بالديوان القطري، اليوم الأحد، للسلام عليه بالتزامن مع انتهاء عمله في الدوحة.

وتشهد السنوات الأخيرة تحسنا في العلاقات الروسية القطرية، تبدي من خلالها الدوحة اهتماما بتعزيز استثماراتها الخارجية في روسيا، والتي ترى فيها الكثير من الفوائد الاقتصادية، وما يسهم في تعزيز العلاقات بين البلدين.

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