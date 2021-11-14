السعودية توجه تحذيرا لمواطنيها بسبب الأمطار الغزيرة في المملكة

وحذر المركز الوطني السعودي للأرصاد الجوية، اليوم الأحد، عبر تغريدة له بحسابه الرسمي على "تويتر"، من هطول أمطار غزيرة على منطقة مكة، حتى الثامنة من مساء اليوم، موضحا أن هناك استمرار للحالة المطرية على مناطق مكة والمدينة وتبوك والباحة، خلال الساعات المقبلة من اليوم.
المركز الوطني للأرصاد يصدر تنبيها متقدما لأمطار غزيرة على منطقة مكة حتى الـ 8 مساء اليوم pic.twitter.com/xeMXnvTqV5— معالي / موجز الأخبار 🇸🇦 (@KSA24) November 14, 2021
وتوقع المركز الوطني للأرصاد الجوية استمرار هطول أمطار رعدية مصحوبة بزخات من البرد ورياح نشطة، محذرا من أن هذه الأمطار يمكن أن تؤدي إلى جريان السيول على مناطق مكة والمدينة وتبوك ومرتفعات منطقة الباحة.
فيديو | هطول أمطار غزيرة الان على #جدة مصحوبة برياح قوية.— مجتمعنا (@KSASociety) November 14, 2021
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وحذر المركز السعودي من احتمال تدني الرؤية وسط هطول الأمطار الرعدية على بعض مناطق المملكة، في الجوف والحدود الشمالية وحائل، مشيرا إلى أن تلك الأمطار الرعدية يمتد تأثيرها إلى منطقة القصيم وأجزاء من مرتفعات منطقتي عسير وجازان.
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