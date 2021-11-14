السعودية توجه تحذيرا لمواطنيها بسبب الأمطار الغزيرة في المملكة

دعا الدفاع المدني السعودي، اليوم الأحد، المواطنين إلى توخي الحيطة والحذر، على خلفية ما تشهده محافظة جدة من حالة مطرية غزيرة.

وحذر المركز الوطني السعودي للأرصاد الجوية، اليوم الأحد، عبر تغريدة له بحسابه الرسمي على "تويتر"، من هطول أمطار غزيرة على منطقة مكة، حتى الثامنة من مساء اليوم، موضحا أن هناك استمرار للحالة المطرية على مناطق مكة والمدينة وتبوك والباحة، خلال الساعات المقبلة من اليوم.

المركز الوطني للأرصاد يصدر تنبيها متقدما لأمطار غزيرة على منطقة مكة حتى الـ 8 مساء اليوم pic.twitter.com/xeMXnvTqV5 — معالي / موجز الأخبار 🇸🇦 (@KSA24) November 14, 2021

وتوقع المركز الوطني للأرصاد الجوية استمرار هطول أمطار رعدية مصحوبة بزخات من البرد ورياح نشطة، محذرا من أن هذه الأمطار يمكن أن تؤدي إلى جريان السيول على مناطق مكة والمدينة وتبوك ومرتفعات منطقة الباحة.

فيديو | هطول أمطار غزيرة الان على #جدة مصحوبة برياح قوية.

؛ pic.twitter.com/oNHGAhArdE — مجتمعنا (@KSASociety) November 14, 2021

وحذر المركز السعودي من احتمال تدني الرؤية وسط هطول الأمطار الرعدية على بعض مناطق المملكة، في الجوف والحدود الشمالية وحائل، مشيرا إلى أن تلك الأمطار الرعدية يمتد تأثيرها إلى منطقة القصيم وأجزاء من مرتفعات منطقتي عسير وجازان.

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