وزير الخارجية السعودي: لا نرى فائدة من التواصل مع الحكومة اللبنانية الآن... فيديو

أكد وزير الخارجية السعودي، فيصل بن فرحان آل سعود، أن بلاده لا ترى أي فائدة من التواصل مع لبنان في هذا الوقت.

وحسب تصريحات لقناة "فرانس 24"، قال وزير الخارجية السعودي: "المملكة لا تخطط للتعامل مع الحكومة اللبنانية في هذا الوقت"، مكررا دعوة الطبقة السياسية لإنهاء "هيمنة" الحلفاء مع إيران، في إشارة إلى "حزب الله".

وقال بن فرحان: "نعتقد أن الطبقة السياسية بحاجة إلى التصعيد واتخاذ الإجراءات اللازمة لتحرير لبنان من هيمنة حزب الله ومن خلال حزب الله ايران".

وعن طبيعة المحادثات بين بلاده وإيران، قال وزير الخارجية السعودي: "المحادثات مع إيران ستستمر، ومن المتوقع إجراء جولة إضافية من المفاوضات قريبًا".

ويعيش لبنان أزمة دبلوماسية مع المملكة العربية السعودية، ومن ورائها الدول الخليجية، بسبب تصريحات لوزير الإعلام اللبناني جورج قرداحي، والتي انتقدت تدخل التحالف العربي بقيادة السعودية في اليمن، وهو ما جعل السعودية تقوم باستدعاء سفيرها في بيروت، وطرد السفير اللبناني، وحظر جميع الواردات اللبنانية إليها، مع المطالبة باعتذار قرداحي واستقالته.

من جهته، كان حسن نصر الله الأمين العام لـ"حزب الله" اللبناني قد علق على رد فعل المملكة العربية السعودية على تصريحات قرداحي واصفا إياها بأنها "مبالغ فيها"، متهما المملكة بأنها تسعي إلى حرب أهلية في لبنان.

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