قطر تطلق تمرينا عسكريا يحاكي تأمين كأس العالم... بمشاركة عمان وتركيا

أعلنت قطر عن إطلاق تمرين عسكري، غدا الاثنين، يحاكي عملية تأمين استضافة بطولتي "كأس العرب قطر 2021"، و"كأس العالم قطر 2022".

ونشرت لجنة عمليات أمن وسلامة بطولة كأس العالم قطر 2022، اليوم الأحد، تغريدة جديدة لها على حسابها الرسمي على "تويتر"، أفادت من خلالها بشروع بلدها في إقامة تمرين عسكري تحت اسم "تمرين وطن"، يحاكي تأمين كأس العالم لكرة القدم "قطر 2022"، بمشاركة 13 دولة بينها سلطنة عمان وتركيا.

يعد #تمرين_وطن الأضخم من نوعه في قياس سرعة الاستجابة للأحداث الطارئة والتعاون المشترك

بين الجهات العسكرية والمدنية المعنية بتنظيم كأس العالم. إليكم أبرز ما جاء في المؤتمر الصحفي اليوم#تمرين_وطن#كأس_العالم_2022#مونديال_العرب_2021 pic.twitter.com/HFOrWqcF66 — Security Committee - اللجنة الأمنية (@SeCommittee2022) November 13, 2021

ويبدأ التمرين العسكري القطري، غدا الاثنين، ويمتد حتى يوم الأربعاء المقبل، بهدف محاكاة أعمال مشتركة بين الجهات العسكرية والأمنية والعسكرية وكثير من الجهات المشاركة، والتي سيصل عددها إلى 28 جهة، بمشاركة 13 دولة.

ويفترض أن يتم تفعيل آلية التعاون بين تلك الجهات المشاركة، وقياس مدى الجاهزية بهدف ضمان الوصول إلى تحقيق النجاح الأمني المطلوب، حيث أكدت اللجنة القطرية مشاركة عناصر عسكرية من عدة دول، وهي تركيا وسلطنة عمان وروسيا وبريطانيا وفرنسا والبرتغال والولايات المتحدة وإسبانيا وإيطاليا وألمانيا.

ومن جانبه، أكد نائب الرئيس التنفيذي للعمليات بكأس العالم 2022، جاسم عبدالعزيز الجاسم، أن "تمرين وطن" سيحاكي جميع السيناريوهات المحتمل وقوعها أثناء استضافة البطولة، ومدى التعاون والتنسيق بين الـ 28 جهة المشاركة في تأمين المونديال العالمي.

ويشار إلى أن بطولة كأس العرب لكرة القدم ستجرى في 30 نوفمبر/تشرين الثاني الجاري في قطر، بمشاركة 16 منتخبا عربيا، وتستمر 19 يوما، في وقت تستضيف قطر، أيضا، كأس العالم، في الفترة بين 21 نوفمبر و18 ديسمبر 2022، بمشاركة 32 منتخبا، تتنافس على 8 ملاعب.