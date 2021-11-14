القوات الجوية الكويتية تشارك في معرض دبي الدولي للطيران

تشارك الكويت في الدورة الـ 17 لمعرض دبي الدولي للطيران 2021، التي انطلقت اليوم الأحد، بمشاركة 140 دولة ويستمر حتى الـ 18 من نوفمبر/ تشرين الثاني الجاري.

ذكرت ذلك وكالة الأنباء الكويتية "كونا"، مشيرة إلى أن القوات الجوية الكويتية تمثل جزءا من المشاركة الكويتية في المعرض، التي تشمل أيضا الإدارة العامة للطيران المدني وشركة الخطوط الجوية الكويتية.

ويشهد المعرض مشاركة 1200 جهة عارضة تمثل الجهات والشركات العاملة في قطاعات الطيران والفضاء والدفاع، إضافة إلى الوفود المدنية والعسكرية.

يذكر أن نحو 160 طائرة شاركت في عروض جوية خلال افتتاح المعرض، الذي أقيم بمطار آل مكتوم الدولي في دبي.

وشمل الافتتاح مناورات جوية استعراضية قدمتها العديد من الفرق الجوية منها فريق (الفرسان الروس) التابع للقوات الجوية الروسية وفريق (فرسان الإمارات للاستعراضات الجوية) التابع للقوات الجوية والدفاع الجوي الإماراتي وفريق (الصقور السعودي) وفريق (سريا كيران) التابع للقوات الجوية الهندية.

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