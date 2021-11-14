وزير الداخلية اللبناني يكشف حقيقة دخول فريق أمني إماراتي بأسلحته إلى البلاد

وحسب بيان نشره المكتب الإعلامي لوزير الداخلية اللبناني عبر حسابه في موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، أكد أن هذا الفريق قد دخل بعد الحصول على التصاريح اللازمة.

هذا وكان قد سبق وصول الفريق الأمني الى لبنان استحصاله على موافقة من كل من وزارة الدفاع الوطني وقيادة الجيش اللبناني لإدخال الأسلحة التي تم التأكد منها قبل إدخالها، على ان يحصل الإجراء عينه عند مغادرة الوفد الأمني لبنان. — Bassam Mawlawi (@MawlawiBassam) November 14, 2021

وقال: "كان قد سبق وصول الفريق الأمني إلى لبنان استحصاله على موافقة من كل من وزارة الدفاع الوطني وقيادة الجيش اللبناني لإدخال الأسلحة التي تم التأكد منها قبل إدخالها، على أن يحصل الإجراء عينه عند مغادرة الوفد الأمني لبنان".

وعن سبب دخوله إلى البلاد، أكد البيان أنه جاء لحماية المنتخب الإماراتي الذي يخوض مباراة مع المنتخب اللبناني يوم الثلاثاء المقبل.

بعد التداول بخبر وصول فريق أمني إماراتي الى مطار رفيق الحريري الدولي وبحوزته أسلحة، يهم مكتب وزير الداخلية والبلديات التوضيح بأن الفريق الأمني الإماراتي حضر الى لبنان لتأمين حماية ومواكبة المنتخب الاماراتي لكرة القدم الذي يخوض مباراة مع المنتخب اللبناني يوم الثلاثاء المقبل — Bassam Mawlawi (@MawlawiBassam) November 14, 2021

وقال: "بعد التداول بخبر وصول فريق أمني إماراتي إلى مطار بيروت الدولي وبحوزته أسلحة، يهمنا أن نؤكد بأن الفريق الأمني الإماراتي حضر إلى لبنان لتأمين حماية ومواكبة المنتخب الإماراتي لكرة القدم الذي يخوض مباراة مع المنتخب اللبناني يوم الثلاثاء المقبل".

وكانت مواقع التواصل قد تناقلت خبر دخول فريق أمني إماراتي إلى مطار بيروت ومعه أسلحته، حيث حاول كثيرون التكهن بأسباب الدخول، وهو ما أثار لغطا كبيرا.

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