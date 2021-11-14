هل سيتم تطبيق نظام الامتحانات المجمعة لتقييم طلاب صفوف النقل في مصر؟

انتشرت مؤخرا بوسائل التواصل وبعض المواقع الإلكترونية في مصر أنباء بشأن تطبيق نظام الامتحانات المجمعة لتقييم طلاب صفوف النقل خلال العام الدراسي الجاري.

وحسب بيان الحكومة المصرية، تم التواصل مع وزارة التعليم، والتي نفت تلك الأنباء.

وأكدت الوزارة أنه لا صحة لتطبيق نظام الامتحانات المجمعة لتقييم طلاب صفوف النقل خلال العام الدراسي الحالي.

وأوضحت الوزارة أنه سيتم إجراء امتحانات الفصليين الدراسيين لطلاب صفوف النقل خلال العام الدراسي الحالي، وفق أدوات التقييم المتبعة سنوياً بحيث تكون بأسئلة منفصلة لكل مادة على حدة، دون تطبيق الاختبارات المجمعة في التقييم.

وأشارت إلى أن نظام الامتحانات المجمعة الذي استهدف عقد امتحان واحد مجمع في جميع المواد تم تطبيقه نظراً لظروف العام الماضي الاستثنائية.

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