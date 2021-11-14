"حزب الله" اللبناني يكشف السبب وراء التصعيد السعودي ضد بلاده

قال الشيخ علي دعموش، نائب رئيس المجلس التنفيذي في "حزب الله" اللبناني، اليوم الأحد، إننا لا نرغب ولا نريد الدخول في صراع لا مع السعودي ولا مع الدول الخليجية.

وأكد علي دعموش حرص بلاده على بقاء علاقات لبنان بأشقائه العرب مستقرة وقوية، موضحا أن تلك العلاقات لا تأتي على حساب "سيادتنا وكرامتنا".

وأفادت قناة المنار، اليوم الأحد، بأن تصريحات دعموش جاءت خلال احتفال بمناسبة "يوم الشهيد" في بلدة عيتيت الجنوبية، والتي أوضح خلالها أن الهدف الأساسي من التصعيد السعودي على بلاده، هو "تطويق المقاومة وحزب الله اللبناني"، إضافة إلى تغيير المعادلة السياسية الداخلية.

وأضاف دعموش حيال الهدف من وراء التصعيد السعودي على لبنان، "التأسيس لواقع سياسي جديد يهدف من ورائه إضعاف المقاومة وإدخال البلاد في دائرة الانصياع الكامل للإرادة السعودية، مضيفا أن أي حرب على المقاومة اللبنانية ستكون خاسرة وفاشلة".

وقدم الشيخ علي دعموش نصيحة لمن يحملون هدف إضعاف المقاومة أن ييأسوا، بدعوى أن المقاومة اللبنانية متجذرة وراسخة، ولا يمكن لأحد إلغاء أو تحجيم دورها في حماية بلاده، قائلا: "فلا تتعبوا أنفسكم، ووفروا جهودكم لكيفية الخروج من ورطتكم في اليمن"، على حد زعمه.

ويعيش لبنان أزمة دبلوماسية مع المملكة العربية السعودية، ومن ورائها الدول الخليجية، بسبب تصريحات لوزير الإعلام اللبناني جورج قرداحي، والتي انتقدت تدخل التحالف العربي بقيادة السعودية في اليمن، وهو ما جعل السعودية تقوم باستدعاء سفيرها في بيروت، وطرد السفير اللبناني، وحظر جميع الواردات اللبنانية إليها، مع المطالبة باعتذار قرداحي واستقالته.

من جهته، كان حسن نصر الله الأمين العام لـ"حزب الله" اللبناني قد علق على رد فعل المملكة العربية السعودية على تصريحات قرداحي واصفا إياها بأنها "مبالغ فيها"، متهما المملكة بأنها تسعي إلى حرب أهلية في لبنان.

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