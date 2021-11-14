المحكمة الاتحادية العراقية تقرر عدم دستورية عدد من العبارات في قانون الانتخابات

قضت المحكمة الاتحادية العليا في العراق، اليوم الأحد، بعدم دستورية عدد من عبارات المادة 46 في قانون انتخابات مجلس النواب.

جاء الإعلان عن قرار المحكمة في بيان صادر عن مجلس القضاء، بحسب وكالة الأنباء العراقية (واع).

وقال البيان إن المحكمة الاتحادية قررت عدم دستورية عبارة "وبخلافه يكون البديل عنه الحاصل على أعلى الأصوات من المرشحين الخاسرين من قائمته في دائرته الانتخابية".

كما قررت المحكمة الاتحادية عدم دستورية عبارة (المرشح فرديا) من المادة ذاتها من قانون انتخابات مجلس النواب العراقي رقم (9) لسنة 2020.

وأضاف المجلس أن إلغاء العبارتين يرجع إلى مخالفتهما أحكام المواد (5 و14 و16 و20) من دستور جمهورية العراق لعام 2005.

وأوضح أن المادة تبقى بالشكل التالي: "يلتزم المرشح الفائز بالانتخابات البرلمانية بتأدية اليمين الدستوري خلال مدة اقصاها شهر من تاريخ الجلسة الأولى وفي حالة عدم تأدية اليمين من الفائز يكون البديل عنه أعلى الخاسرين في دائرته الانتخابية".