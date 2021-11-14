السعودية تسمح باستخدام السعة المقعدية الكاملة في وسائل النقل المختلفة

أعلنت المملكة العربية السعودية، اليوم الأحد، السماح للشركات بالاستفادة من السعة المقعدية الكاملة للحافلات أثناء التنقل بمختلف وسائله.

وحسب بيان الهيئة العامة للنقل السعودية، يشمل القرار النقل التعليمي والنقل المتخصص بمختلف وسائله، كالنقل بالحافلات للحج والعمرة أو الزيارات أو السياحة أو النقل بالحافلات للجهات المنظمة للفعاليات والمهرجانات والمؤتمرات والندوات.

أكدت #الهيئة_العامة_للنقل وبالتنسيق مع الجهات المعنية، أنه تم السماح للشركات المرخصة بالاستفادة من السعة المقعدية الكاملة للحافلات داخل المدن. pic.twitter.com/I6B7JPWvE3 — الهيئة العامة للنقل | TGA (@Saudi_TGA) November 13, 2021

ويشمل أيضا النقل بالحافلات لنقل منسوبي الجهات أو الضيوف ومن في حكمهم وتنظيم تأجير الحافلات بسائق ومن دون سائق وتوجيه الحافلات بواسطة تطبيقات الأجهزة الذكية.

وأضافت أن القرار يشترط حصول الراكب على الجرعات المطلوبة من اللقاحات المعتمدة من وزارة الصحة، ويستثنى من ذلك الفئات المستثناة من أخذ اللقاح وفق ما يظهر في تطبيق "توكلنا" أو الحالات الصحية المستثناة.

كما أكدت الهيئة على أهمية التزام شركات النقل بتطبيق جميع الإجراءات الوقائية لاستخدام وسائل النقل العام، مع استمرار الالتزام بارتداء الكمامة طوال مدة الرحلة، وتعقيم اليدين وغيرها من البروتوكولات المعتمدة من الجهات المعنية.

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