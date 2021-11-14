اختتام فعاليات تمرين الدفاع ضد أسلحة الدمار الشامل في تركيا بمشاركة قطر

اختتم تمرين "قابلية الدفاع ضد الأسلحة الكيميائية والحيوية والإشعاعية" الذي تستضيف تركيا فعالياته بعدما شاركت فيه إحدى الوحدات العسكرية من الجيش القطري.

وقالت وزارة الدفاع القطرية في تدوينة على صفحتها الرسمية على "تويتر"، اليوم الأحد، إنها كانت تشارك في التمرين بوحدة الدفاع ضد أسلحة الدمار الشامل التابعة للجيش القطري

ولفتت إلى أنه تم اختتام فعاليات التمرين الذي انطلق في 3 نوفمبر/ تشرين الثاني الجاري بمشاركة عدة دول.

ولفتت وزارة الدفاع القطرية إلى أن هذا التمرين شهد أول مشاركة لوحدة الدفاع ضد أسلحة الدمار الشامل القطرية مع حلف شمال الأطلسي "الناتو".

وبحسب بيان وزارة الدفاع القطرية فإن التمرين شمل مهام الكشف والاستطلاع الخاصة بأسلحة الدمار الشامل وتطهير الأفراد والآليات والطائرات.

ختام تمرين "قابلية الدفاع ضد الأسلحة الكيميائية والحيوية والاشعاعية" في الجمهورية التركية pic.twitter.com/ycf9chYwzN — وزارة الدفاع - دولة قطر (@MOD_Qatar) November 14, 2021

ويساهم هذا التمرين في رفع كفاءة الجنود المتخصصين في الجيش القطري قبل انطلاق مسابقة كأس العالم والاطلاع على خبرات الدول المشاركة في التمرين.

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