"ذل وإهانة"... البطريرك الماروني يطلق تحذيرا بشأن الأزمة مع الخليج

أعرب البطريرك الماروني، بشارة بطرس الراعي، اليوم الأحد، عن أسفه لتلكؤ المسؤولين في لبنان بحل الأزمة مع دول الخليج.

وقال الراعي، إن "استنزاف الوقت وعدم حل الأزمة مع دول الخليج يدخل لبنان في أزمة استنزاف اقتصادية ومعيشية يصعب حلها"، مؤكداً أن ذلك يضر بمصالح مئات الآلاف من اللبنانيين، وذلك حسب " قناة LBC " اللبنانية.

وأكد عدم أحقية أي طرف في أن يفرض إرادته على سائر اللبنانيين ويعطل الحكومة ويخلق جو تهديد ووعيد في المجتمع"، مضيفا أنه "لا يحق للمسؤولين أن يتفرجوا على كل ذلك، فهذا هو فقدان الكرامة والذل بعينه".

واندلعت الأزمة الدبلوماسية بين لبنان ودول الخليج بعد نشر مقابلة متلفزة جرى تسجيلها مع جورج قرداحي قبل توليه مهام منصبه وزيرا للإعلام في لبنان، اعتبر فيها أن جماعة أنصار الله اليمنية "تدافع عن نفسها في وجه اعتداء خارجي على اليمن منذ سنوات"، وما فاقم الأزمة أكثر، هو رفض قرداحي الاعتذار.

وأعلنت بعدها السعودية استدعاء سفيرها لدى بيروت، وإمهال السفير اللبناني في المملكة 48 ساعة لمغادرة البلاد، ولحقت بها في هذا القرار الكويت والإمارات والبحرين، كما أعلنت المملكة، وقف دخول الواردات اللبنانية إلى أراضيها.

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