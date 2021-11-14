قاضي محاكمة فتاة التيك توك يتدخل لفض شجار بينها وبين الصحفيين

تدخل قاضي محاكمة فتاة التيك توك حنين حسام، من أجل فض شجار حدث بينها وبين الصحفيين الذين كانوا داخل قاعة المحاكمة.

وحسب موقع مصراوي، بدأ الشجار حينما صرخت حنين حسام، مطالبة الصحفيين الموجودين في قاعة المحكمة، بعدم تصويرها، قائلة: "راعوا ظروفنا، حرام عليكم"، فيما خاطبتهم والدتها قائلة: "لو حد فيكم حصله كده هيرضى يتصور؟".

وهنا تدخل القاضي، آمرا بوضع الفتاة "في الحجز بدلا من قفص الاتهام"، لتبدأ بعدها فعاليات الجلسة.

جاء ذلك أثناء جلسة المحاكمة التي عقدت اليوم الأحد في محكمة جنايات القاهرة بالتجمع الخامس.

وكانت النيابة العامة قد وجهت لـ حنين حسام تهمة الاتجار في البشر، مشيرة إلى أنها استخدمت الطفلتين "م. س" و"ح. و"، وهما أقل من 18 عاما، بزعم توفير فرص عمل لهن تحت ستار عملهن كمذيعات من خلال أحد التطبيقات الإلكترونية للتواصل الاجتماعي "تطبيق لايكي"، لافتة إلى أن هذا العمل "يحمل في طياته بطريقة مستترة دعوات للتحريض على الفسق والإغراء على الدعارة، بأن دعتهن على مجموعة تسمى لايكي الهرم".

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