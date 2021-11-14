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    الناطق باسم حركة حماس الفلسطينية عبد اللطيف القانوع

    "حماس" تدعو إلى "إجبار" إسرائيل على الاستجابة لمطالب 5 أسرى مضربين عن الطعام

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    دعت حركة المقاومة الفلسطينية "حماس" إلى التدخل الفوري لإجبار إسرائيل على الاستجابة لمطالب 5 أسرى مضربين عن الطعام يواجهون ظروف صحية حاسمة.

    وقالت الحركة في بيان، للناطق باسمها عبد اللطيف القانوع، مساء اليوم الأحد إن: "استمرار خمسة أسرى في إضرابهم عن الطعام، ودخول الأسير كايد الفسفوس لليوم الـ 123 في إضرابه وهو في مرحلة خطرة، يتطلب التدخل الفوري لإنقاذ حياتهم، وإجبار الاحتلال على الاستجابة لمطالبهم، وإنهاء معاناتهم التي تتفاقم يوماً بعد يوم".

    أسرى فلسطينيين
    © AFP 2021 / DAVID FURST
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    واعتبرت الحركة أن لدى الأسرى "القدرة على الصمود الأسطوري في مواجهة قرار تمديد الاعتقال الإداري الظالم بحقهم، والانتصار على إرادة السجان الصهيوني".

    وأعلنت "حماس" تضامنها ودعمها المتواصل للأسرى حتى تحقيق مطالبهم، لافتة إلى أنه "ليس أمام ما يسمى بمصلحة السجون (الإسرائيلية) إلا الرضوخ لمطالبهم".

    وبحسب بيان لنادي الأسير الفلسطيني يواصل 5 أسرى إضرابهم عن الطعام رفضا لقرار تمديد اعتقالهم الإداري، أي الحبس بأمر عسكري دون تهمة معلنة أو محاكمة ويتم تجديده كل 6 أشهر.

    والأسرى هم كايد الفسفوس، مضرب لليوم (123) على التوالي، ويقبع في مستشفى "برزلاي" في عسقلان جنوب إسرائيل، وعلاء الأعرج، مضرب لليوم (99) على التوالي، يقبع في سجن عيادة الرملة، والذي يقبع فيه أيضا كل من هشام أبو هواش، مضرب لليوم (90) على التوالي، وعياد الهريمي، مضرب لليوم (53)، إضافة إلى لؤي الأشقر، مضرب لليوم (35) على التوالي، ويقبع في عزل "الجلمة" شمال إسرائيل.

    وإجمالا، يبلغ عدد الأسرى الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية نحو 4650، من بينهم 500 معتقل إداري و160 قاصرا و34 امرأة، بحسب المصدر ذاته.

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