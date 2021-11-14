شركة عسكرية إسرائيلية تفتتح فرعا لها في الإمارات

أعلنت شركة "البيت سيستمز" الإسرائيلية للأسلحة المتطورة، اليوم الأحد، افتتاح فرع لها في دولة الإمارات.

وقالت الشركة المصنعة للطائرات العسكرية المسيّرة من طراز "هيرميس"، وأنظمة استطلاع كهروضوئية، في بيان، إنها أنشأت الفرع من أجل إنشاء تعاون طويل الأمد مع القوات المسلحة لدولة الإمارات العربية المتحدة.

و قال ران كريل، نائب الرئيس التنفيذي للتسويق الدولي وتطوير الأعمال في الشركة "توفر اتفاقيات أبراهام أساسا سليما للتعاون التجاري في المنطقة. تعد دولة الإمارات العربية المتحدة ودول أخرى في المنطقة أسواقًا جديدة مهمة لشركة البيت سيستمز. نعتقد أن مجموعتنا الواسعة من الحلول تضعنا في مكانة جيدة لتلبية الاحتياجات والفرص في هذه المنطقة".

يتزامن هذا الإعلان مع زيارة قائد سلاح الجو الإسرائيلي الجنرال عميكام نوركين، للإمارات، لحضور معرض دبي للطيران. وكان نظيره الإماراتي قد زار إسرائيل نهاية تشرين الأول/أكتوبر لحضور تدريب عسكري دولي في جنوب البلاد.

Elbit Systems establishes a subsidiary - Elbit Systems Emirates (ESE)

ESE will foster long-term cooperation with the UAE Armed Forces, oversee customization of solutions, lead TOT, and support educational programs and jobs creation. https://t.co/NtwZq9Q1YO pic.twitter.com/EcOyhIv2co — Elbit Systems (@ElbitSystemsLtd) November 14, 2021

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وكتب المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أردعي، عبر حسابه في تويتر، يوم الأحد: "قائد سلاح الجو يختتم زيارة إلى الإمارات، حيث قام الميجر جنرال عميكام نوركين بالمشاركة في مؤتمر قادة أسلحة جو وبزيارة المعرض الجوي في دبي".