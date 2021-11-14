رئيس المجلس الرئاسي في ليبيا يتحدث عن "حل وسط" بشأن الانتخابات المقبلة

أكد رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي، أن هناك خطوات جادة يجري اتخاذها في ليبيا للتوصل إلى حل وسط بشأن الانتخابات المزمع إجراؤها في ديسمبر المقبل.

وشدد المنفي، في مقابلة مع " وكالة رويترز "، على ضرورة التفاؤل بأن تكون الانتخابات في موعدها بموافقة الليبيين، مؤكدا أن "هناك خطوات جادة للتوصل إلى توافق لإجراء الانتخابات في موعدها في 24 ديسمبر المقبل".

وقال إن المجلس الرئاسي "يحاول قدر الإمكان إنهاء العملية الانتخابية بطريقة ديمقراطية وشفافة ومقبولة لجميع الليبيين في 24 ديسمبر"، مشددا على ضرورة تسليم السلطة إلى سلطة منتخبة.

وأضاف: "لسنا قلقين من مشاركة أي ليبي إذا استوفى شروط قوانين الانتخابات"، مؤكدا على ضرورة أن لا يكون هناك خلافات على المرشحين الذين يستوفون متطلبات قوانين الانتخابات بمجرد الاتفاق عليها.

وكان المجلس الرئاسي الليبي رحب بالنتائج والمشاورات التي أقرتها الدول المشاركة في مؤتمر باريس بشأن ليبيا. وقال المجلس، في بيان وصلت "سبوتنيك" نسخة منه، إن هذا المؤتمر يأتي في وقت مفصلي يتطلع فيه الليبيون لرسم مستقبل بلادهم بانتقال سلمي للسلطة، وإنهاء حالة التشرذم.

وأكد البيان الذي أشاد بالجهود الدولية المبذولة، أهمية إجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية متزامنة واتخاذ كل ما هو ضروري لضمان شفافية ونزاهة الانتخابات وقطع الطريق على محاولات تزويرها أو الانقلاب عليها.

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