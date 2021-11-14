البحرين تجيز استخدام عقار "إيفوشيلد" المضاد لكورونا

وافقت الحكومة البحرينية، اليوم الأحد، على الاستخدام الطارئ لعقار "إيفوشيلد" لعلاج فيروس كورونا، والذي تنتجه شركة أسترازينيكا.

وقالت وكالة الأنباء البحرينية (بنا)، إن "الهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخدمات الصحية في مملكة البحرين، وافقت اليوم الأحد على الاستخدام الطارئ لدواء ايفوشيلد، وذلك للوقاية من فيروس كورونا (كوفيد-19) كأول دولة في العالم تجيز الدواء، للبالغين من العمر 18 عاما فما فوق، الذين يعانون من نقص المناعة أو الذين يتناولون أدوية تثبط المناعة، وكذلك الأفراد الذين لديهم وظائف تعرضهم لخطر انتقال العدوى".

مملكة البحرين تجيز استخدام دواء افوشيلد من شركة أسترازنيكا المضاد لفيروس كورونا للاستخدام الطارئ كأول دولة في العالمhttps://t.co/0hVEuR7HTd — وكالة أنباء البحرين (@bna_ar) November 14, 2021

وأشارت الوكالة، إلى أن إيجاز الاستخدام الطارئ لهذا العقار، يأتي ”بناء على مراجعة وتقييم البيانات المقدمة من قبل الشركة المصنعة أسترازينكا، الذي تم تنفيذه من قبل قسم تنظيم المنتجات الصيدلانية في الهيئة".

وأشارت الوكالة إلى "مشاركة أكثر من 5000 شخص في التجارب السريرية المسماة PROVENT حيث ثبت أن المزيج فعال بنسبة 77% ضد فيروس كورونا (كوفيد-19)، بينما لم تكن هناك تقارير عن أي أعراض شديدة داخل المجموعة التي تلقت العلاج".

مضيفة "كما أظهرت بيانات السلامة أنه بشكل عام، حيث كان معدل حدوث الأعراض الشديدة متوازنًا لدى أولئك الذين تلقوا مزيجًا وهميا".

يذكر أن دواء "ايفوشيلد" مصنوع من مزيج من اثنين من الأجسام المضادة، وقد حقق ”انخفاضا ذا دلالة إحصائية في حالات الإصابة بفيروس كورونا (كوفيد-19) الحاد أو التي أدت إلى الوفاة“ لدى المرضى الذين لم يدخلوا المستشفى ومن يعانون من أعراض بين خفيفة إلى متوسطة.