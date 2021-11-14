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    غرق مركب لمهاجرين

    مصريون مهاجرون يصلون إلى إيطاليا بحرا رغم العواصف

    © REUTERS
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    أفاد مسؤولون إيطاليون اليوم أن أكثر من 600 مهاجر، وصلوا إلى جنوب البلاد خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، كثير منهم مصريون.

    ونقلت رويترز عن المسؤولين تأكيدهم على أن أكثر من 600 مهاجر كثير منهم مصريون وصلوا إلى جنوب إيطاليا خلال الـ24 ساعة الماضية، "في تحد للأجواء العاصفة مع حلول الشتاء بحثا عن حياة أفضل في أوروبا".

    نائب رئيس وزراء إيطاليا ماتيو سالفيني
    © REUTERS / ALESSANDRO GAROFALO
    إيطاليا تبدأ محاكمة وزير الداخلية السابق بتهمة احتجاز مهاجرين

    وحتى 12 نوفمبر/ تشرين الثاني، وصل إلى إيطاليا منذ بداية العام 57833 مهاجرا مقابل 31213 في الفترة نفسها من 2020 و9944 فقط في 2019.

    وأشارت الوكالة إلى أن خفر السواحل أنقذ الليلة الماضية نحو 300 رجل وصبي كانوا متكدسين في قارب صيد قبالة حافة إيطاليا الجنوبية. ولفتت إلى أنه "تم اقتياد المجموعة، وكانت بالكامل تقريبا من المصريين، إلى الشاطئ إلى ميناء روتشيلا يونيكا القريب".

    وأضافت أنه بعد ساعات من هذه العملية "نُقل نحو 212 أغلبهم مهاجرون مصريون وسوريون من قارب ثاني إلى روتشيلا يونيكا".

    وتابعت بأنه على مسافة أبعد نحو الجنوب، "وصل 113 مهاجرا، بينهم ما لا يقل عن ثماني نساء، إلى جزيرة لامبيدوزا في البحر المتوسط على دفعتين".

    وذكرت وسائل إعلام إيطالية محلية إن بعض القادمين يحملون الجنسية التونسية.

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