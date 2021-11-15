تقرير: "حزب الله" خطط لاغتيال رجل مخابرات إسرائيلي في كولومبيا

كشف تقرير صحفي، اليوم الإثنين، أن "حزب الله" اللبناني خطط لاغتيال رجل مخابرات إسرائيلي في العاصمة الكولومبية بوغوتا.

ذكرت صحيفة El Tempo الكولومبية في تقرير نقلته صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية أن عناصر"حزب الله" كانوا يتابعون رجال أعمال إسرائيليين وأمريكيين في بوغوتا، وأنهم خططوا لاغتيال ضابط سابق في المخابرات الإسرائيلية الخارجية (الموساد).

ونقلت الصحيفة عن وزير الدفاع الكولومبي دييغو مولانو أن اثنين من عناصر "حزب الله"، يبدو أنهما متورطان في المراقبة، اعتقلا في البلاد قبل شهرين وتم ترحيلهما.

وتشير الصحيفة إلى أن الموساد هو الذي نقل إإلى كولومبيا المعلومات، التي تقول إن "حزب الله"، يراقب العميل السابق بالموساد، والذي كان حتى وقت قريب جزءا من الوفد الدبلوماسي الإسرائيلي إلى كولومبيا.

وأُبلغت السلطات الكولومبية أن هناك مؤشرات على أن الرجل، الذي فتح مؤخرا شركة استيراد وتسويق كاميرات أمنية وخطط للاستقرار في البلاد، هدف لمحاولة اغتيال.

وزعمت الصحيفة أن التخطيط لاغتيال رجل المخابرات الإسرائيلي السابق والذي تم نقله خلال الأيام الماضية سرا إلى تل أبيب، يأتي في محاولة للانتقام لاغتيال القائد السابق لفيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني قاسم سليماني.

واغتيل سليماني مع رئيس هيئة "الحشد الشعبي" العراقية أبو مهدي المهندس، في غارة أمريكية استهدفت سيارة كانت تقلهما قرب مطار بغداد في الثالث من يناير/ كانون الثاني 2020.