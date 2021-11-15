إصابة 3 فلسطينيين في هجوم لمستوطنين بالضفة الغربية

أسفرت اعتداءات مستوطنين إسرائيليين شمالي الضفة الغربية المحتلة، اليوم الاثنين، عن إصابة 3 فلسطينيين بجروح.

ونقلت وكالة "وفا" عن مسؤول ملف الاستيطان في شمال الضفة، غسان دغلس، أن مستوطنين هاجموا مزارعين في الأراضي القريبة من الطريق الرابط بين جنين ونابلس، ورشقوهم بالحجارة.

وأوضح أن المواطن ناصر حجة أصيب بجروح في الوجه جراء استهدافه بحجر، بينما أصيب شادي أبو عمر برضوض، ومحسن ساري حجي بحجر في رأسه، أثناء تصديهم لهجوم المستوطنين.

ولفت إلى أن المستوطنين رشقوا مركبات المواطنين أثناء مرورها على شارع جنين نابلس، بالحجارة، وهو ما أسفر عن تحطم أربع منها.

ويشهد الشارع الرئيسي الرابط بين محافظتي جنين ونابلس هجمات للمستوطنين ضد المواطنين باستمرار.

وتزايدت خلال الفترة الأخيرة، الاعتداءات التي يشنها المستوطنون على المزارعين الفلسطينيين وأراضيهم، لاسيما في المناطق المتاخمة للمستوطنات، بالتزامن مع بدء موسم قطف الزيتون.

ويتهم فلسطينيون الحكومة الإسرائيلية بالتساهل مع المستوطنين في مسعى لتكثيف الاستيطان في الضفة الغربية.