أمير قطر يتسلم أوراق اعتماد سفير مصر... صور

قام أمير قطر، الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، اليوم الاثنين، بتسلم أوراق اعتماد العديد من السفراء الجدد لدى ‏الدوحة.‏

وتسلم أمير قطر أوراق اعتماد 7 سفراء، وهم سفير جمهورية مصر العربية، عمرو كمال الدين الشربيني، وسفير السلفادور ماغانا هيريرا، وسفير جمهورية بوروندي، أزيدور نترامبيا، وسفير تنزانيا، مهدي جمعة معلم، بحسب وكالة الأنباء القطرية (قنا).

كذلك تسلم أمير قطر تميم بن حمد آل ثاني أوراق اعتماد سفير اليابان، ساتوشي مايدا، وسفير جمهورية غويانا التعاونية، صفراز أحمد شدود، وسفير جمهورية أرمينيا، آرمين ساركسيان.

وتمنى أمير قطر للسفراء السبعة الذين اعتمد أوراقهم، اليوم الاثنين، التوفيق في مهامهم، وللعلاقات بين بلاده ودولهم المزيد من النماء والتطور.

سمو الأمير لدى تسلمه أوراق اعتماد كل من سعادة السيد ميلتون السيدس ماجانا هيريرا سفير جمهورية السلفادور وسعادة السيد ازيدور نترامبيبا سفير جمهورية بوروندي وسعادة الدكتور مهدي جمعة معلم سفير جمهورية تنزانيا المتحدة وسعادةالسيد عمرو كمال الدين الشربيني سفير جمهورية مصر العربية.#قنا pic.twitter.com/XOcWL4TPH8 — وكالة الأنباء القطرية (@QatarNewsAgency) November 15, 2021

وفي يونيو/ حزيران الماضي، أصدر الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، قرارا بتعيين سفير جديد لبلاده في دولة قطر، وهو عمرو الشربيني.

​ويعتبر عمرو الشربيني هو أول سفير مصري يتم تعيينه في العاصمة القطرية الدوحة، بعد زيارة وزير الخارجية المصري سامح شكري لقطر، وسط تحسن تشهده العلاقات بين البلدين بعد سنوات من القطيعة وانتهاء "الأزمة الخليجية".