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    ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان

    أول مدينة غير ربحية في العالم...خبراء سعوديون يكشفون التفاصيل

    © REUTERS / SAUDI GREEN INITIATIVE
    العالم العربي
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    عدّد خبراء أهداف إطلاق مشروع مدينة الأمير محمد بن سلمان غير الربحية، التي ستكون أول مدينة غير ربحية في العالم.

    وتقع مدينة الأمير محمد بن سلمان غير الربحية الأولى من نوعها على أرض خاصة به، في حي عرقة بمحاذاة وادي حنيفة، على مساحة تقدر بنحو 3.4 كيلومتر مربع خصصت لتنفيذ المشروع.

    الرياض
    © AP Photo / Hassan Ammar
    "ذا لاين"..السعودية تبني مدينة خالية من السيارات والطرق

    وبحسب الخبراء، فإن المدينة تعزز التنمية المستدامة، كما تشجع ريادة الأعمال والابتكارات على المستويين المحلي والدولي.

    من ناحيته قال الخبير الاقتصادي خالد الجاسر، إن المدينة غير الربحية هي الأولى من نوعها محليا وعالميا، وتؤكد ريادة المملكة في رؤيتها الحالمة، التي تم إطلاقها في عهد الملك سلمان وبقيادة ولي العهد.

    أهداف سعودية

    وأضاف في حديثه لـ"سبوتنيك"، أن الأهداف تكمن في إيجاد منظومة حيوية تمكن المواهب السعودية الشابة من رسم مستقبل المملكة والعالم.

     وتتضمن الأهداف تشجيع التعلم وتنمية المهارات القيادية لدى الشباب، ولدورها الفاعل في تحقيق مستهدفات الرؤية من خلال دعم الابتكار وريادة الأعمال وتأهيل قيادات المستقبل.

    كما توفر العديد من الفرص وبرامج التدريب للشباب والفتيات، حيث تضم جملة من الخدمات التي ستسهم في إيجاد بيئة جاذبة للمستفيدين من أنشطة المدينة، والتي تقع على أرض خاصة بالأمير محمد بن سلمان.

    مدينة متكاملة

    كما تحتضن المدينة التي تتبنى مفهوم التوأم الرقمي، العديد من الأكاديميات والكليات ومدارس (مسك)، وتشتمل على مركز للمؤتمرات، ومتحف علمي، ومركز الإبداع، ليكون مساحة لتحقيق طموحات المبتكرين في العلوم والتقنية بالأنظمة المتطورة مثل: الذكاء الصناعي، وإنترنت الأشياء والروبوتات، وكذلك معهد ومعرض للفنون، ومسارح لفنون الأداء، ومنطقة ألعاب، ومعهد لفنون الطهي.

    مركز إقليمي

    وفي هذا السياق، قال فيصل الصانع الباحث السياسي السعودي، إن الخطوة تهدف لإعادة تعريف العمل غير الربحي.

    وأضاف في حديثه لـ"سبوتنيك"، أن الخطوة تهدف لتمكين الشباب وريادة الأعمال على المستويين المحلي والدولي، لتصبح مركزا إقليميا للابتكار والإبداع والتكنولوجيا؛ ومقر لاحتضان الصناعات الابتكارية، والتعليمية، والإبداعية.

    كما تعزز المدينة التنمية المستدامة بالحفاظ على البيئة؛ كمساحات خضراء مفتوحة صديقة للمشاة.

    تقام المدينة على موقع استراتيجي، حيث تقع في العاصمة الرياض، وبمحاذاة وادي حنيفة في أرض خاصة تقدر مساحتها 3.5 كيلومتر مربع.

    حاضنة شبابية

    من ناحيته قال الأكاديمي السعوي أصيل الجعيد، إن القطاع غير الربحي قطاع مهم يسهم في رفاهية المجتمع وازدهاره.

    وأضاف في حديثه لـ"سبوتنيك"، أن الإعلان عن المدينة يهدف لتطوير قطاع العمل غير الربحي، بقيادة مؤسسة محمد بن سلمان "مسك الخيرية"، التي ستكون حاضنة للعديد من المجاميع الشبابية والمؤسسات غير الربحية المحلية والعالمية.

    أهداف القطاع الثالث

    ويرى أن المدينة تسهم في تحقيق أهداف القطاع الثالث غير الربحي، ودعم الابتكار وريادة الأعمال وتأهيل قيادات المستقبل، وكذلك استضافة رؤوس الأموال الجريئة والمستثمرين ذوي المساهمات المجتمعية حول العالم.

    وتم تصميم المدينة لتكون مستدامة وصديقة للمشاة، إضافة إلى تخصيص أكثر من 44% من المساحة الإجمالية كمساحات خضراء مفتوحة، لتسهم في تعزيز التنمية المستدامة.

    ويجسّد المخطط الرئيسي للمدينة حاضرة رقمية متقدمة محورها الإنسان، كما تم تصميم المدينة لتكون مستدامة وصديقة للمشاة، إضافة إلى تخصيص أكثر من 44% من المساحة الإجمالية كمساحات خضراء مفتوحة لتسهم في تعزيز التنمية المستدامة.

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