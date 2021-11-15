معارضون كويتيون يصلون من تركيا بعد صدور عفو أميري عنهم

قالت تقارير إعلامية إن معارضين كويتيين سيصلون إلى البلاد قادمين من تركيا، بعد صدور عفو أميري عنهم الفترة الماضية.

وحسب تصريحات لجريدة القبس الكويتية، قالت مصادر أمنية إن "جميع الإجراءات ستجرى للعائدين من تركيا داخل المطار وسيخرجون منه إلى منازلهم".

وأوضحت المصادر أن وزارة الداخلية الكويتية قد أعطت تعليماتها لسلطات المطار من أجل استقبال المشمولين بالعفو الأميري، الذين سيصلون من تركيا اليوم، عن طريق إنهاء الإجراءات المتعلقة بدخولهم.

وأشارت المصادر إلى أن المعارضين الكويتيين ستنتهي كل إجراءاتهم إلكترونيا داخل المطار، وسيخرجون منه إلى منازلهم.

وكان مجلس الوزراء الكويتي قد أقر، الأسبوع الماضي، مشروعات المراسيم اللازمة لإصدار عفو عن بعض المعارضين الكويتيين الصادر ضدهم أحكام سابقة، تمهيدا لرفعها إلى أمير الكويت، نواف الأحمد الجابر الصباح، من أجل الموافقة عليها.

وأكد المجلس في بيان له، إن رئيس الوزراء، صباح خالد الحمد الصباح، أحاط في مستهل اجتماع المجلس اليوم علما بالكتاب الوارد من وزير شؤون الديوان الأميري، محمد عبد الله، بشأن التقرير الخاص بشروط وضوابط العفو عن بعض المعارضين الكويتيين الصادر ضدهم أحكام.

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