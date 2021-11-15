بوتين والسيسي يبحثان التعاون الثنائي وتنفيذ المشاريع المشتركة بين مصر وروسيا

تلقى الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، اليوم الاثنين، اتصالا هاتفيا من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

وثمن الرئس عبد الفتاح السيسي علاقات الشراكة الممتدة مع روسيا، التي تكللت بإبرام اتفاقية الشراكة الاستراتيجية الشاملة بين البلدين الصديقين، وفتحت آفاقاً جديدة للتعاون الثنائي في العديد من المجالات والمشروعات المشتركة، بالإضافة إلى تلك الجاري تنفيذها.

من جانبه، أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين،، حرص بلاده على الاستمرار في الارتقاء بالتعاون المثمر والوثيق بين البلدين الصديقين فضلاً عن الأهمية التي يوليها للتنسيق والتشاور المنتظم مع السيد الرئيس بشأن مختلف القضايا الإقليمية والدولية.

كما عبر بوتين عن تقديره للجهود الشخصية للرئيس المصري في الملفات الإقليمية والدولية في المنطقة، التي عززت المسارات السياسية لتسوية الأزمات، وهو الأمر الذي رسخ دور مصر كمركز ثقل لصون السلم والأمن في محيطها الإقليمي، مؤكداً حرص روسيا على مواصلة التعاون والتنسيق المكثف بين البلدين في هذا الإطار.

وقال المتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية، بسام راضي، إن "الاتصال شهد التباحث حول عدد من موضوعات العلاقات الثنائية بين البلدين، خاصة التعاون في المجالات الاقتصادية والصناعية والطاقة وكذلك استعراض مستجدات الموقف التنفيذي لمشروع محطة الضبعة لتوليد الكهرباء بالطاقة النووية، وكذلك إنشاء المنطقة الصناعية الروسية في شرق بورسعيد".

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