أكثر من 150 ألف مغترب سجلوا للمشاركة في الانتخابات اللبنانية المقبلة

بلغ عدد اللبنانيين المغتربين الذين قاموا بالتسجيل للمشاركة في الانتخابات النيابية المقبلة أكثر من 150 ألف مغترب.

وحسب موقع النشرة اللبناني، بلغ مجموع المغتربين اللبنانيين المسجّلين للمشاركة في الانتخابات النيابية المقبلة 150.409.

وعن توزيع الأرقام على مناطق وجود اللبنانيين في العالم نقل الموقع اللبناني، أن أوقيانيا بلغت نسبة التسجيل فيها 13.601، بما يصل إلى 9%، وأميركا اللاتينية بلغت 3.427، بما يصل إلى 2%، أميركا الشمالية 34.447، بنسبة 23%، وأوروبا: 48.729، بنسبة 32%، وفي أفريقيا: 12.409، بنسبة 8%، وآسيا: 37.796، بنسبة 25%.

وفيما أعلنت السلطات أن التسجيل سيستمر حتى الـ20 من شهر نوفمبر/ تشرين الثاني، فقد اشترطت ضرورة إبراز بطاقة هوية لبنانية أو إخراج قيد لبناني أو جواز سفر لبناني عند التسجيل.

كما أكدت على وجود "بطاقة إقامة في البلد الأجنبي أو هوية أجنبية أو جواز سفر أجنبي أو جواز سفر لبناني ممهور بتأشيرة هجرة أو بإجازة عمل أو رخصة قيادة أجنبية".

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