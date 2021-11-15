"السعودية حقا عظمى"... رجل دين لبناني يتحدث عن المملكة بعد قرار من الملك سلمان

شكر رجل الدين محمد علي الحسيني، أمين عام المجلس الإسلامي العربي في لبنان، العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز وولي عهده محمد بن سلمان على منحه جنسية المملكة.

وتعهد الحسيني عبر حسابه الرسمي على "تويتر" بالعمل بجد وإخلاص "لخدمة بلادي العظيمة المملكة العربية السعودية".

وكتب: "أدين بالحب والوفاء والسمع والطاعة والولاء لقائد مسيرة الوطن سيدي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وسمو سيدي ولي عهده الأمير محمد بن سلمان أيدهم الله تعالى".

بمناسبة صدور الأمر الملكي الكريم من سيدي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز أيده الله ، وتشريفي بمنحي الجنسية السعودية ، أتقدم بالشكر والتقدير للمقام الكريم ولسمو ولي العهد الأمين ، سائلاً الله تعالى أن يحفظ المملكة وقيادتها وأن يوفقني لخدمة هذا الوطن العظيم .. pic.twitter.com/vF3qyAwn3a — محمد علي الحسيني (@sayidelhusseini) November 14, 2021

​وأضاف: "منحنا الجنسية السعودية بأمر كريم هو شرف كبير وفخر عظيم يجسد أجمل معاني الوفاء والولاء والانتماء".

وأكد أن الجنسية السعودية

"مسؤولية نحملها على عاتقنا لتحقيق رؤية 2030 وخدمة المملكة.. السعودية حقا عظمى".

وأضاف: "رؤية بلادي العظيمة المملكة العربية السعودية 2030 مبنية على السلام والتنمية والبناء والازدهار، قائد الرؤية سيدي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وتحظى بإشراف سمو سيدي صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان ، ومعهم كافة أبناء وبنات الشعب السعودي العزيز".

أعاهد الله تعالى بان أعمل بجد وصدق وإخلاص لخدمة بلادي العظيمة المملكة العربية السعودية ، أدين بالحب والوفاء والسمع والطاعة والولاء لقائد مسيرة الوطن سيدي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وسمو سيدي ولي عهده الأمير محمد بن سلمان أيدهم الله تعالى ..@SaudiVision2030 pic.twitter.com/3lqrdgqvhN — محمد علي الحسيني (@sayidelhusseini) November 15, 2021

​وكتب في تغريدة أخرى: "أعاهد الله تعالى بأن أعمل بجد وصدق وإخلاص لخدمة بلادي العظيمة المملكة العربية السعودية، أدين بالحب والوفاء والسمع والطاعة والولاء لقائد مسيرة الوطن سيدي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وسمو سيدي ولي عهده الأمير محمد بن سلمان أيدهم الله تعالى".

ونقلت صحف سعودية أن محمد علي الحسيني، الأمين العام للمجلس الإسلامي العربي في لبنان، من بين الشخصيات الإسلامية المعروف عنه "نبذ الطائفية، ودعم الأطروحات الوسطية، ومقاومة محاولات تسييس الطائفة الشيعية".

وأشار موقع "عاجل" السعودي إلى أن للحسيني عددا من الكتب التي تؤكد توجهه الوسطي ومن بينها "أصالة الاعتدال والوسطية في الإسلام"، وكتاب "الانتخابات النيابية ومسؤوليتنا الوطنية والشرعية"، وكتاب "أعمال ومتحبات العمرة والحج"، وغيرها.

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