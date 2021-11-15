رغد صدام حسين توجه رسالة إلى سيف الإسلام القذافي وتطلق عليه وصفا جديدا

وجهت رغد صدام حسين رسالة إلى سيف الإسلام القذافي نجل الزعيم الليبي الراحل معمر القذافي بعد ترشحه للانتخابات الرئاسية في ليبيا.

ووصفت رغد، في تغريدة عبر حسابها الرسمي على "تويتر" سيف الإسلام بـ"الأخ الغالي"، داعية إلى أن يعود إلى المكانة التي تليق به ويخدم ليبيا ويعيدها لموقعها الحقيقي.

أخي الغالي #سيف_الاسلام_القذافي نترقب باهتمام كبير أنا وكل محبيك للمرحلة القادمة . دعائي لكم بأن تعود إلى المكانة التي تليق بكم وتخدم #ليبيا وتُعيدها لموقعها الحقيقي . pic.twitter.com/RNwvY6HQyN — رغد صدام حسين (@RghadSaddam) November 15, 2021

وكان سيف الإسلام القذافي، نجل الزعيم الليبي الراحل معمر القذافي، قدم أمس الأحد، أوراق ترشحه لانتخابات الرئاسة المقرر إجراؤها في ليبيا في شهر ديسمبر/كانون الأول المقبل.

من جهتها، حذفت المفوضية العليا الليبية للانتخابات، البيان، الذي نشرته عبر صفحتها الرسمية في موقع "فيسبوك" اليوم الاثنين، وكانت أعلنت فيه رفض ترشح سيف الإسلام القذافي للانتخابات الرئاسية، وذلك على خلفية حالة عدم الاستقرار التي أثارها ترشحه.

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