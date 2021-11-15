مجلس الدولة الليبي يعرب عن قلقه من موقف يثير الشك يخص سيف الإسلام القذافي

أعرب مجلس الدولة الليبي، اليوم الاثنين، عن قلقه من الأخطاء المتكررة التي حدثت على منصات التواصل الرسمية للمفوضية العليا للانتخابات، وذلك بعد ساعات من نشر بيان رفض ترشح سيف الإسلام القذافي وحذفه لاحقا.

وقال المتحدث باسم مجلس الدولة محمد عبد الناصر، عبر تويتر، إن المجلس الأعلى للدولة "يرى أنّ هذا الأمر يثير الشك في قُدرة المفوضيّة على إنجاز الاستحقاق الانتخابي بشكل منظّم ونزيه وشفّاف"، واصفا الأمر بـ"المفصلي والمهم".

يعبّر المجلس الأعلى للدولة عن قلقه من الخروقات والأخطاء المتكرّرة التي حدثت على منصّات التواصل الرسميّة للمفوضيّة العُليا للانتخابات، بشأن أخبار وتعميمات مفصليّة ومهمّة، ويرى المجلس أنّ هذا الأمر يثير الشك في قُدرة المفوضيّة على إنجاز الاستحقاق الانتخابي بشكل منظّم ونزيه وشفّاف. — محمد عبدالناصر Mohammed Nasser (@MohamedNasserbn) November 15, 2021

​وكان سيف الإسلام القذافي، نجل الزعيم الليبي الراحل معمر القذافي، قدم أمس الأحد، أوراق ترشحه لانتخابات الرئاسة المقرر إجراؤها في ليبيا في شهر ديسمبر/كانون الأول المقبل.

من جهتها، حذفت المفوضية العليا الليبية للانتخابات، البيان، الذي نشرته عبر صفحتها الرسمية في موقع "فيسبوك" اليوم الاثنين، وكانت أعلنت فيه رفض ترشح سيف الإسلام القذافي للانتخابات الرئاسية، وذلك على خلفية حالة عدم الاستقرار التي أثارها ترشحه.

** تابع المزيد من أخبار ليبيا اليوم على سبوتنيك