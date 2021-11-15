"طلقة في الهواء"... جورج قرداحي يتحدث مجددا عن استقالته والأزمة مع الخليج

أكد وزير الإعلام اللبناني جورج قرداحي، اليوم الاثنين، عدم تمسكه بمنصبه في ظل الأزمة مع بعض دول الخليج بسبب تصريحات سابقة له.

وقال قرداحي، في مكالمة هاتفية مع تلفزيون "إم تي في" اللبناني، إنه "يشعر مع الناس ومتفهم هواجسهم وليس حجر عثرة وليس متمسكا بالوزارة عنادا"، مؤكدا أنه منفتح تجاه أي حل يفيد لبنان ويعيد ترميم علاقاته مع الخليج".

#جورج_قرداحي للـmtv: أنا أشعر مع الناس وأتفهم هواجسهم وأنا لست حجر عثرة ولست متمسكاً بالوزارة عناداً "لأنو الوزارة مش ملكي ومش لبيت بيي!"@GKordahi pic.twitter.com/ihzl78ClXu — MTV Lebanon News (@MTVLebanonNews) November 15, 2021

وأكد في الوقت ذاته أنه "لا يريد أن تكون استقالته بلا نتيجة"، قائلا: "لا أريد أن تكون استقالتي طلقة في الهواء لا تؤدي إلى أي نتيجة".

#جورج_قرداحي للـmtv: منفتح تجاه أي حل يفيد لبنان ويعيد ترميم علاقاته مع دول الخليج فلا أريد أن تكون استقالتي مجرد طلقة في الهواء لا تؤدي إلى أي نتيجة@GKordahi pic.twitter.com/CYuKUXywpY — MTV Lebanon News (@MTVLebanonNews) November 15, 2021

واندلعت الأزمة الدبلوماسية بين لبنان ودول الخليج بعد نشر مقابلة متلفزة جرى تسجيلها مع جورج قرداحي قبل توليه مهام منصبه وزيرا للإعلام في لبنان، اعتبر فيها أن جماعة أنصار الله اليمنية "تدافع عن نفسها في وجه اعتداء خارجي على اليمن منذ سنوات"، وما فاقم الأزمة أكثر، هو رفض قرداحي الاعتذار.

وأعلنت بعدها السعودية استدعاء سفيرها لدى بيروت، وإمهال السفير اللبناني في المملكة 48 ساعة لمغادرة البلاد، ولحقت بها في هذا القرار الكويت والإمارات والبحرين، كما أعلنت المملكة، وقف دخول الواردات اللبنانية إلى أراضيها.

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