المالكي يتحدث عن قرار عسكري له أهداف استراتيجية في اليمن

ونفذت القوات المشتركة بالساحل الغربي إعادة انتشار وتموضع بحسب المالكي، الذي أشار إلى أن تلك القوات حققت انتصارات توجت باتفاق ستوكهولم بعد تعنت "الحوثيين".
وقال المالكي إن "تلك القوات قدمت تضحيات كثيرة لاستعادة الدولة اليمنية وإنهاء الانقلاب".
وتابع: "رأت قيادة القوات المشتركة للتحالف أن إعادة الانتشار والتموضع لهذه القوات يجعلها أكثر فاعلية ومرونة عملياتية".
#عاجل— واس العام (@SPAregions) November 15, 2021
قيادة القوات المشتركة للتحالف "#تحالف_دعم_الشرعية_في_اليمن": إعادة انتشار وتمركز القوات المشتركة بالساحل الغربي قرار عسكري لقيادة القوات المشتركة للتحالف لموائمة الاستراتيجية العسكرية في اليمن.https://t.co/Cg2bl1WB0O#واس_عام pic.twitter.com/PRaCV7yBlH
وتقود المملكة العربية السعودية تحالفا عسكريا لدعم الحكومة المعترف بها دوليا في اليمن في سعيها لاستعادة العاصمة صنعاء، التي تسيطر عليها جماعة "أنصار الله" منذ سنوات.
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