مركز المصالحة الروسي في سوريا يتهم إرهابي النصرة بتنفيذ 12 عملية قصف في إدلب

اتهم مركز المصالحة الروسي في سوريا، مسلحي تنظيم "جبهة النصرة" الإرهابي (المحظور في روسيا)، بتنفيذ 12 عملية قصف في منطقة إدلب لخفض التصعيد شمال غرب سوريا.

موسكو- سبوتنيك. وقال نائب رئيس مركز المصالحة الروسي في سوريا، اللواء البحري، فاديم كوليت، خلال مؤتمر صحفي: إن "من بين عمليات القصف خلال الـ 24 ساعة الماضية، 11 في محافظة حلب، وعملية قصف واحدة في محافظة اللاذقية".

وتمثل منطقة إدلب لخفض التصعيد، التي تشمل إدلب المحافظة وأجزاء من محافظات حلب وحماة واللاذقية، آخر معقل لمسلحي تنظيم "هيئة تحرير الشام"، الذي يشكل عناصر "جبهة النصرة" عموده الفقري، كما تتمركز في هذه الأراضي جماعات مسلحة موالية لتركية.

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