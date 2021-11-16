لعمامرة يدعو أفريقيا إلى تبني رؤية تبون حول مكافحة الإرهاب

دعا وزير الخارجية الجزائري رمطان لعمامرة، الدول الأفريقية إلى تبني الرؤية الجديدة للرئيس عبد المجيد تبون حول مكافحة الإرهاب والتطرف في القارة.

جاء ذلك في كلمة له خلال مشاركته عبر تقنية التواصل المرئي عن بعد في اجتماع وزاري لمجلس السلم والأمن للاتحاد الأفريقي، بحسب صحيفة "النهار" الجزائرية.

وشدد لعمامرة خلال كلمته في الاجتماع الذي بحث موضوع مكافحة الإرهاب والتطرف العنيف في القارة الأفريقية على أن "رؤية الرئيس تبون، تهدف إلى تكييف وإعطاء زخم أكبر لمختلف آليات العمل الأفريقي المشترك".

وقال إن رؤية الرئيس تبون تأتي وفق "نهج يأخذ بعين الاعتبار القدرات التي أبانت عنها هذه الآفة في التأقلم وكذا ضرورة العمل المتواصل لتجفيف جميع منابع تمويل هذه الآفة، من خلال صياغة استراتيجية قارية لهذا الغرض".

واستعرض الوزير الجزائري خلال كلمته أهم الدروس المستفادة من تجربة بلاده في مجال مكافحة الإرهاب والتطرف العنيف.