موقع يصنف أكبر 10 شركات عائلية في الشرق الأوسط

تشكل الشركات التي تملكها عوائل في الشرق الأوسط نسبة كبيرة من الشركات في المنطقة، حيث تؤمن ثلاثة أرباع القوة العاملة الاقتصادية للقطاع الخاص، وكان لهذه الشركات تأثير كبير على التوظيف والاقتصاد في الشرق الأوسط وهي من أكبر الشركات هناك، حيث يعمل معظمها في مختلف القطاعات.

ونشر موقع "سكوب إمباير" قائمة بأكبر 10 شركات عالمية تنتمي لعائلات ثرية في الشرق الأوسط.

مجموعة منصور

مجموعة منصور تبلغ من العمر 70 عامًا تقريبًا، أسسها لطفي منصور، وتعمل الشركة في أكثر من 100 دولة، يعمل التكتل المصري متعدد الجنسيات كموزع وتاجر مع العلامات التجارية المرموقة مثل "إم جي" و"كاتر بيلر" وسلسلة مطاعم "ماكدونالدز".

وتمتلك المجموعة ست شركات تابعة لها، كشركة المنصور للسيارات، و"مانتراك"، وشركة المنصور القابضة للاستثمارات المالية، وشركة "مانفودز" الغذائية، وشركة منصور المغربي للاستثمار والتنمية، وشركة "مان كابيتال".

مجموعة الشايع

مجموعة الشايع عمرها 131 سنة، تأسست من قبل عائلة الشايع، تعمل امتيازات التجزئة الكويتية متعددة الجنسيات في التجارة التجارية، والاستثمار العقاري، وتطوير مراكز التسوق، وأكثر من ذلك بكثير.

من خلال مقرها الرئيسي في الكويت و4500 متجر منتشرة في جميع أنحاء منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وروسيا وتركيا وأوروبا، وتعمل الشركة مع أكثر من 90 علامة تجارية حاصلة على امتياز في مختلف المجالات مثل شركة "إتش أند إم" للألبسة، وسلسلة مقاهي "ستاربكس" و"بوتري بارن كيدز" لمنتجات ألبسة الأطفال.

مجموعة عبد اللطيف جميل

يبلغ عمر الشركة السعودية "عبد اللطيف جميل" 76 عامًا وهي واحدة من أكبر شركات توزيع السيارات في المملكة العربية السعودية. وتعمل في أكثر من 30 دولة، وتتخصص في النقل والهندسة والخدمات المالية والصناعة والعقارات والمنتجات الاستهلاكية والخدمات البيئية وقطاع الإعلام.

وتمتلك الشركة المتنامية ست شركات فرعية للمحركات والآلات والتمويل والطاقة والإلكترونيات وتتعامل مع عدد كبير من الشركات العالمية بما في ذلك تويوتا و ليكزس و فورد وهينوتركس وكوماتسو.

سدكو

تأسست في عام 1976 من قبل سالم أحمد بن محفوظ، وتعتبر سدكو القابضة في الواقع أكبر رب عمل في المملكة العربية السعودية وهي الشركة الرائدة المملوكة للعائلة في المملكة وتنشط في أعمال متنوعة.

وتقدم الشركة مجموعة واسعة من الخدمات والمنتجات، بما في ذلك التصنيع والتجارة والتوزيع والخدمات اللوجستية والنقل، وتمتلك أكبر شركة لتأجير السيارات في المملكة العربية السعودية، وتنشط في مجال الخدمات المالية، وإدارة الاستثمار.

لقد نمت من شركة عائلية صغيرة لتصبح واحدة من الشركات الرائدة في كل من الأسواق الوطنية والدولية مع أكثر من 400 شركة فرعية، وتوظف أكثر من 79000 شخص.

الفيصل القابضة

الفيصل القابضة هي تكتل ضخم متخصص في بيع قطع غيار السيارات، وقد تم تأسيسها في عام 1964، وهي موزع للإطارات، ولكنها تعمل أيضًا في مجال الضيافة والنقل والممتلكات والخدمات والتعليم وتكنولوجيا المعلومات.

وتمتلك شركة الفيصل القابضة أكثر من 20 فندقًا حول العالم، من ميامي إلى لندن، وتعمل أيضًا في العقارات والمستحضرات الصيدلانية والمستلزمات الطبية.

مجموعة الفطيم

وتعتبر مجموعة الفطيم، والتي تأسست عام 1966، أكبر شركة مملوكة للقطاع الخاص في الإمارات العربية المتحدة وواحدة من أكبر 10 شركات في الشرق الأوسط.

Last week, our Human Capital team visited #7Emiratesin7Days to recruit the best Emirati talent. We look forward to seeing these #MAFers of the future join us in the private sector and welcoming them into the Majid Al Futtaim family. (1/2) pic.twitter.com/Y8xXC9F52O — Majid Al Futtaim (@MajidAlFuttaim) November 14, 2021

وتعمل المجموعة على عدة قطاعات رئيسية، البيع بالتجزئة والجملة، والسيارات، والاستثمارات والعقارات، وحسن الضيافة، وإنتاج الغذاء. الفطيم للسيارات هي أكبر تاجر تجزئة للسيارات في الشرق الأوسط مع أكثر من 35 عامًا من الخبرة في هذا المجال وتدير 18 منفذًا في دبي تحت أربع علامات تجارية، وهي الفطيم أوتومول (بي إم دبليو)، والفطيم هوندا (هوندا)، والفطيم "شيفروليه" والفطيم "جيب".

شركة يوسف خليل المؤيد وأولاده

تأسست الشركة عام 1940 على يد يوسف المؤيد، وقد توسعت الشركة لتتخصص في السيارات ومواد البناء والأجهزة المنزلية والإلكترونيات والمفروشات والسلع الفاخرة.

وتعمل الشركة مع العلامات التجارية الكبرى مثل "فورد" و"رينو" و"إنفينيتي"، ومع أكثر من 150 عامًا من الخبرة، فهي راسخة وتعمل كأكبر موزع للسيارات في المملكة العربية السعودية إلى الصين.

شركة معمار المرشدي

تبلغ شركة معمار المرشدي من العمر 38 عامًا وهي المنتج الرسمي لمشروع "سكاي لاين" في القاهرة الذي بلغت قيمته 550 مليون دولار، مما أدى إلى إنشاء أكثر من 3000 وحدة للبيع في القاهرة، ونظرًا لأنهم يزودون البلاد بالعديد من المشاريع بما في ذلك "دجلة بالمز"، فإن مشاريعهم السكنية والتجارية غيرت قواعد اللعبة في مصر ونمت لتصبح واحدة من أكثر الشركات نجاحًا وتأثيرًا في مصر.

حققت شركة معمار المرشدى مبيعات بقيمة 2.8 مليار جنيه فى وحدات المرحلة الأولى بمشروع زهرة الساحل الشمالى، فيما يبلغ أجمالى تكلفة المرحلة نحو 4 مليارات جنيه. #الساحل_الشمالي pic.twitter.com/8eh6gsI5JK — Town V Life (@TownVLife1) March 18, 2021

ديانا القابضة

تأسست في عام 1955 من قبل إبراهيم زنيبر في المغرب، ديانا القابضة هي الشركة العائلية الرائدة في المغرب، وتنشط في العديد من الأعمال مثل الزراعة والتجارة والتوزيع.

وتنتج الشركة أكثر من 500 طن من زيت الزيتون، واحتلت ديانا القابضة مكانًا في قائمة فوربس لأغنى الشركات العائلية في الشرق الأوسط.

شركة الغرير

وُلدت الغرير عام 1960، وهي شركة بيع بالتجزئة رائدة مقرها في الإمارات العربية المتحدة وتشتهر بتنوعها وتعمل في الأطعمة والموارد والممتلكات والبناء والطاقة والتنقل والمشاريع.

وأنشأت الشركة أول مركز تسوق في الشرق الأوسط في عام 1982 وتمتلك بنك المشرق الذي يقدر الثقة والأمانة واحترام الموظفين. وتعمل الغرير بنشاط لأكثر من 60 عامًا وعبر 20 دولة مختلفة بما في ذلك المملكة العربية السعودية وقطر والكويت.