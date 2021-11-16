خليفة حفتر يتقدم بأوراق ترشحه لرئاسة ليبيا

وأعلن قائد قوات شرق ليبيا (الجيش الوطني الليبي) خليفة حفتر اليوم الثلاثاء في كلمة بثها التلفزيون عن ترشحه للانتخابات الرئاسية في ليبيا المقررة الشهر المقبل.

#عاجل | خليفة حفتر يُقدم أوراق ترشحه للانتخابات الرئاسية بمقر مفوضية الانتخابات في بنغازي#عين_ليبيا pic.twitter.com/J69taWeWdG