أمير سعودي يقترح رفع علم "حزب الله" على سفارات لبنان

اقترح الأمير السعودي عبد الرحمن بن مساعد، على سفارات لبنان، استبدال العلم اللبناني بعلم "حزب الله" مع إضافة "يد أخرى توزع المخدرات".

واتهم بن مساعد، عبر حسابه على "تويتر" حزب الله بـ"الحزب الأصفر الحاكم المطلق للبنان والمتحكم به والمعترف بتبعيته الكاملة لإيران"، واصفا علم لبنان بـ"الجميل الذي يعبر عن جمال لبنان وسلمه واخضراره".

سيكون من المنطقي جدًا أن تستبدل سفارات لبنان علم لبنان بأرزته الجميلة التي كانت تعبر عن جمال لبنان وسلمه واخضراره وتنوعه الى علم الحزب الأصفر الحاكم المطلق للبنان والمتحكم به والمعترف بتبعيته الكاملة لإيران.

هذا العلم الأصفر المزين بيد تحمل الرشاش ينقصه رسم يد أخرى توزع المخدرات! pic.twitter.com/UfJkrKLBkd — عبدالرحمن بن مساعد بن عبدالعزيز🇸🇦 (@abdulrahman) November 15, 2021

​وكان الأمير السعودي عبد الرحمن بن مساعد، هاجم الأمين العام لـ"حزب الله" اللبناني، حسن نصرالله، واصفا إياه بـ"سيد الضاحية".

وتعليقا على إعلان وزير الدفاع الكولومبي بأن حكومة بلاده تراقب أنشطة "حزب الله" على أراضيها، قال الأمير عبد الرحمن بن مساعد، عبر حسابه على "تويتر"، إن "حزب الضاحية ينشر رسالته في كل مكان"، مؤكدا أن "كولومبيا لن تكون آخر المطاف".

​وأعلن وزير الدفاع الكولومبي، دييغو مولانو، أن حكومة بلاده تراقب أنشطة حزب الله اللبناني على أراضيها في ظل اتهامه بارتكاب أعمال إجرامية، معتبرا أنه يمثل خطرا لكولومبيا من فنزويلا.

وكان تقرير صحفي كشف، في وقت سابق اليوم الاثنين، أن "حزب الله" اللبناني خطط لاغتيال رجل مخابرات إسرائيلي في العاصمة الكولومبية بوغوتا.

وذكرت صحيفة El Tempo الكولومبية في تقرير نقلته صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية، أن عناصر "حزب الله" كانوا يتابعون رجال أعمال إسرائيليين وأمريكيين في بوغوتا، وأنهم خططوا لاغتيال ضابط سابق في المخابرات الإسرائيلية الخارجية (الموساد).

ونقلت الصحيفة عن وزير الدفاع الكولومبي دييغو مولانو، أن اثنين من عناصر "حزب الله"، يبدو أنهما متورطان في المراقبة، اعتقلا في البلاد قبل شهرين وتم ترحيلهما. وتشير الصحيفة إلى أن الموساد هو الذي نقل إلى كولومبيا المعلومات، التي تقول إن "حزب الله" يراقب العميل السابق بالموساد، والذي كان حتى وقت قريب جزءا من الوفد الدبلوماسي الإسرائيلي إلى كولومبيا.

تابع أحدث أخبار لبنان عبر سبوتنيك عربي.