رئيس "الشاباك" الإسرائيلي الجديد يلتقي محمود عباس في رام الله

أفادت قناة عبرية، اليوم الثلاثاء، بأن رئيس جهاز الأمن العام (الشاباك) الجديد، رونين بار، التقى الرئيس الفلسطيني محمود عباس في مقر إقامته برام الله وسط الضفة الغربية.

جاء ذلك وفق ما أفادت به قناة "كان" الرسمية، فيما علق "الشاباك" على تقريرها بالقول: "لا نتطرق لجدول أعمال رئيس الجهاز".

ראש השב"כ רונן בר נפגש עם אבו מאזן ברמאללה. משב"כ נמסר: "לא מתייחסים ללו"ז ראש השירות"@ItayBlumental — כאן חדשות (@kann_news) November 16, 2021

لكن، صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية، قالت إن اللقاء بين رئيس "الشاباك" والرئيس الفلسطيني جرى بشكل سري الأسبوع الماضي.

وأضافت: " كان هذا أول اجتماع بينهما منذ تولي بار مهام منصبه الشهر الماضي".

وتابعت الصحيفة: "تم تعريف الاجتماع على أنه "اجتماع تعارف" - وناقش الاثنان عددا من القضايا، بما في ذلك الوضع الاقتصادي الصعب للسلطة الفلسطينية والتنسيق الأمني ​​مع إسرائيل".

يشار إلى أن رونين بار كان قد تولى مهام منصبه رئيسا لـ "الشاباك" في 13 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، خلفا لنداف أرغمان الذي شغل المنصب منذ مايو/أيار 2016.

وكان عباس، أعلن في 19 مايو/أيار 2020 ، وقف كافة أشكال التنسيق الأمني مع إسرائيل، ردا على ما أثير وقتها عن عزم تل أبيب تنفيذ خطة ضم أراض واسعة من الضفة الغربية ومنطقة الأغوار.

لكن السلطة الفلسطينية عادت وأعلنت في نوفمبر/ تشرين الثاني 2020، عن استئناف التنسيق الأمني مع إسرائيل.

وتوقفت المفاوضات بين إسرائيل والجانب الفلسطيني عام 2014، على خلفية رفض إسرائيل وقف الاستيطان والإقرار بخيار حل الدولتين.

للاطلاع على المزيد من أخبار إسرائيل اليوم عبر سبوتنيك