الرئيس اللبناني يستقبل وزير الخارجية التركي

استقبل الرئيس اللبناني ميشيل عون، اليوم الثلاثاء، وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو.

وقالت الرئاسة اللبنانية في بيان: "الرئيس عون يستقبل وزير خارجية تركيا مولود تشاووش أوغلو على رأس وفد".

الرئيس عون يستقبل وزير خارجية تركيا مولود تشاووش أوغلو على رأس وفد — Lebanese Presidency (@LBpresidency) November 16, 2021

وصرح وزير خارجية تركيا بعد لقائه عون: "ناقشنا مع رئيس الجمهورية كيفية تطوير العلاقات بين البلدين، وباركت للرئيس تشكيل الحكومة وعايدته بعيد الاستقلال (يحتفل به في22 نوفمبر)".

وأمس الإثنين وصل تشاووش أوغلو إلى بيروت، والتقى وزير الاقتصاد والتجارة اللبناني أمين سلام في بيروت.

ومن المقرر أن يلتقي وزير الخارجية التركي في وقت لاحق اليوم، في لبنان رئيس مجلس النواب نبيه بري ورئيس مجلس الوزراء نجيب ميقاتي، ووزير الخارجية بو حبيب، بحسب وكالة "الأناضول".

وصرحت الخارجية التركية في بيان "سيتم خلال المباحثات واللقاءات استعراض الخطوات التي يمكن اتخاذها لمواصلة تطوير العلاقات الثنائية في مختلف المجالات، وكذلك التطورات الإقليمية والدولية".