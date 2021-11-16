تصريح لوزير الطاقة السعودي من الإمارات يثير تفاعلا واسعا

اهتم مستخدمون لمواقع التواصل الاجتماعي بتصريحات أدلى بها وزير الطاقة السعودي، الأمير عبد العزيز بن سلمان، حول مجموعة "أوبك" والجهود التي تبذلها.

وقال الوزير بكلمة له في مؤتمر ومعرض "أديبك 2021" الدولي للطاقة الذي تستضيفه العاصمة الإماراتية أبوظبي "لا يمكنني التفكير في مكان آخر على كوكب الأرض، ينبغي الاحتفال به أكثر من هذا الحدث (معرض أديبك) وهذه الدولة (يقصد الامارات)"، وهو ما رأى كثيرون أنه يعبر عن قوة العلاقة بين السعودية والإمارات، وذلك عقب تقارير سابقة أشارت إلى وجود خلافات بين الدولتين.

تصريح 👌🏻



لسمو #وزير_الطاقة الأمير عبدالعزيز بن سلمان في مؤتمر أبو ظبي الدولي للبترول #أديبك2021



"الـ 23 دولة قامت بمسؤولية اتجاه الأسواق ، اروني اي مجموعة قامت بما قمنا به حتى البنوك المركزية ،نحن نتحدث عن الاستقرار ،الاستدامة ،القدرة على التنبؤ ، و الشفافية"#OOTT #ADIPEC2021 pic.twitter.com/9MhhyPvAgn — عايض آل سويدان (@AyidhSalemQ) November 15, 2021

وأضاف الوزير "الـ23 دولة قامت بمسؤولية اتجاه الأسواق، أروني أي مجموعة قامت بما قمنا به حتى البنوك المركزية، نحن نتحدث عن الاستقرار، الاستدامة، القدرة على التنبؤ، والشفافية".

وكان خلاف معلن بين الإمارات والسعودية حول حصص إنتاج النفط مؤخرا قد أدى إلى توقف المحادثات بين أكبر دول العالم المنتجة للذهب الأسود، كما ترك هذا الخلاف النادر أسواق الطاقة معلّقة، بينما دفع أسعار النفط إلى أعلى ارتفاع لها في ست سنوات.

ولأجل غير مسمى، تعلّقت مفاوضات تحالف "أوبك+" المكوّن من 23 دولة هي الدول المصدّرة للنفط (أوبك) وحلفاؤها من الدول المنتجة مثل روسيا.

وزادت المخاوف جرّاء ذلك بشأن استقرار التحالف الذي أدار عملية الإمدادات النفطية إبان الأزمة الاقتصادية العالمية التي نجمت عن وباء كورونا على مدى الـ 18 شهرا الأخيرة.

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