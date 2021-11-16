مفوضية الانتخابات الليبية تكشف تفاصيل استرداد صفحتها على "فيسبوك" بعد اختراقها

كشفت المفوضية العليا للانتخابات الليبية عن أنها استعادت صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" بعد أن تم اختراقها بالأمس.

ووفقا لبيان نشرته المفوضية عبر الصفحة، أكدت أن كوادرها التقنية استطاعت استعادت الصفحة بعد اختراقها بالأمس ونشر أخبار كاذبة.

وتحت عنوان "تنويه بخصوص اختراق صفحة المفوضية"، قالت: "تعرضت صفحة المفوضية الوطنية العليا للانتخابات على موقع التواصل الاجتماعي الفيسبوك، أمس الاثنين 15 نوفمبر 2021، إلى عملية اختراق دام بضع دقائق قبل أن يتمكن الكادر الفني من معالجة الأمر واستعادة الصفحة".

وشددت على أن "الأخبار الموجودة حالياً على صفحة المفوضية هي أخبار مُعتمدة ومؤكدة، وفيما عدا ذلك فقد تم حذف أي خبر عارٍ عن الصحة".

وكانت صفحة المفوضية قد نشرت أمس بيانا أكدت فيه رفض المفوضية لترشح سيف الإسلام القذافي، وذلك على خلفية حالة عدم الاستقرار التي أثارها ترشحه، حسبما قال البيان وقتها، لكن المفوضية ما لبثت أن حذفت البيان، معلنة أن الصفحة قد تعرضت للاختراق وأنها لم تنشر بيانا بهذا المحتوى.

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