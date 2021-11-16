وزير الإنتاج الحربي المصري يشيد بجناح بلاده في معرض "دبي إكسبو 2020"... صور

أشاد وزير الإنتاج الحربي المصري، المهندس محمد أحمد مرسي، بتميز جناح بلاده في معرض ‏‏"دبي إكسبو 2020".‏

وقال مرسي إن "الجناح المصري في المعرض يظهر بالشكل الذي يمزج بين الحضارة المصرية القديمة، والتطور الهائل الذي تشهده مصر خلال السنوات الأخيرة، ومقوماتها الطبيعية والسياحية والصناعية في الوقت الحالي، فضلا عما يتيحه من عرض لفرص الاستثمار"، بحسب بيان رسمي من وزارة الإنتاج الحربي المصرية.

من ناحيته أشار االمتحدث الرسمي باسم الوزارة المصرية، محمد عيد بكر، إلى أن "وزير الدولة للإنتاج الحربي أكد خلال تفقده للجناح المصري في معرض دبي إكسبو 2020 أنه يعكس مكانة وثقل مصر على المستويين الإقليمي والعالمي".

كما عبر الوزير مرسي عن إشادته بجناح دولة الإمارات العربية المتحدة في معرض "دبي 2020 إكسبو"، والذي "يعكس الأهداف الطموحة للإمارات وما تشهده من تطور سريع في مختلف المستويات"، وفقا للبيان.

وجاءت زيارة وزير الإنتاج الحربي المصري لمعرض "دبي 2020 إكسبو" على هامش تفقده معرض "دبي للطيران 2021".

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