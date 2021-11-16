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    وزير الصحة اللبناني يعد بتوفير أدوية الأمراض المستعصية خلال أسبوعين

    © Photo / pixabay/stevepb
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    وعد وزير الصحة اللبناني، فراس الأبيض، بتوفير أدوية الأمراض المستعصية في الصيدليات خلال أسبوعين من الآن.

    وحسب تصريحات نقلها موقع النشرة اللبناني، قال الأبيض: "خلال فترة أيام إلى أسبوعين، ستتأمن كل الأدوية المستعصية في الصيدليات وفقاً للأسعار الجديدة".

    © REUTERS / MOHAMED AZAKIR
    نفاد مخزونات الأدوية الأساسية في لبنان

    وأكد الوزير اللبناني أن بدائل الأدوية الأصلية الأجنبية موجودة في الصيدليات، لافتا إلى أن بعضها "مصنّع محلياً وبأسعار أرخص".

    وطالب الأبيض المواطنيين الذين يحتاجون أدوية الأمراض المزمنة بالتوجه إلى مراكز الرعاية الصحية، مؤكدا توافر هذه الأدوية بها، عن طريق جهات دولية مانحة.

    ولفت وزير الصحة اللبناني إلى أن بلاده تنتظر "منحة فرنسية لدعم المختبر المركزي"، مشيرا إلى ما قال إنها "أخبار إيجابية في هذا الخصوص قريباً".

    وبخصوص أزمة حليب الأطفال، قال الأبيض: "مئات الآلاف من علب حليب الأطفال دخلت إلى البلد، وستوزّع مجاناً بعدما أعطينا الموافقات عليها منذ ما يقرب الشهر".

    يشار إلى أن الأبيض، كان قد أعلن عن مجموعة من الأدوية، أكد أنها لن تتعرض لرفع الدعم مطلقا، قائلا: "هناك أدوية لا نستطيع رفع الدعم عنها لا سيما أدوية السرطان وأدوية الأمراض المستعصية"، لافتا إلى أنها "بدأت تصل إلى لبنان الأسبوع الماضي بعد انقطاع 4 أشهر"، واصفا وصول تلك الأدوية بعد فترة من الانقطاع بأنه "سيشكل انفراجة".

    وضم الوزير إلى الأدوية التي لن يتم رفع الدعم عنها "أدوية غسيل الكلى والأدوية النفسية والأدوية التي تستعمل في المستشفيات كي لا ترفع قيمة الفاتورة الاستشفائية".

    ويعيش لبنان على وقع أزمة اقتصادية غير مسبوقة، انهار معها سعر الليرة، وهو ما أثر على الخدمات الأساسية، كالطاقة والدواء والخبز وغيرها.

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