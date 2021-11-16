مصر: تصدير الغاز إلى لبنان بداية عام 2022

قال وزير البترول المصري، طارق الملا، إن تصدير الغاز المصري إلى لبنان سيكون بداية العام الجديد 2022.

وتوقع الوزير أن يبدأ التصدير مع حلول عام 2022، حسب موقع قناة "أو تي في" اللبنانية.

وتبلغ صادرات مصر من الغاز المسال حاليا نحو 1.8 مليار قدم مكعبة يوميا، حسب تصريحات سابقة للملا.

يشار إلى أن لبنان يعاني، منذ أبريل/ نيسان الماضي، نقصا حادا في الوقود المخصص لمعامل إنتاج الطاقة مما تسبب بانقطاع التيار الكهربائي لمدة 20 ساعة يوميا نتيجة شح النقد الأجنبي لدى مصرف لبنان المركزي وعجزه عن الاستمرار في تزويد الموردين بالدولار.

وكان وزراء الطاقة والبترول في كل من مصر والأردن وسوريا ولبنان قد توصلوا في الـ8 من سبتمبر/ أيلول الماضي، إلى ما قالوا إنها "خارطة طريق" من أجل إمداد لبنان بالغاز المصري.