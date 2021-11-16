هيئة الإحصاء السعودية تكشف رقما ضخما

كشفت هيئة الإحصاء السعودية عن رقم ضخم، وصلت إليه الواردات السعودية، خلال شهر أغسطس/ آب الماضي.

وحسب بيان للهيئة نشرته جريدة عكاظ السعودية، قالت: "واردات المملكة السلعية خلال شهر أغسطس الماضي بلغت نحو 50.34 مليار ريال"، وهو ما يوازي قرابة الـ14 مليار دولار.

ولفت البيان إلى أن هذا الرقم يمثل زيادة تقارب 23.57% مقارنة بشهر أغسطس للعام الماضي 2020.

وأوضح البيان أن مقارنة ارتفاع الواردات السعودية من السلع في شهر يوليو/ تموز الماضي، تظهر ارتفاعا بنحو 3.11 مليار ريال، وهو ما يوازي 6.57%.

وعلل البيان هذا الارتفاع إلى ما قامت به المملكة من استيراد "عربات وطائرات وبواخر ومعدات نقل مماثلة بما يوازي 3.77 مليار ريال، أي قرابة 66%، إضافة إلى ارتفاع وارداتها من اللؤلؤ الطبيعي والأحجار الكريمة، بما قيمته 1.42 مليار ريال.

وألمح البيان إلى انخفاض واردات المملكة من المنتجات النباتية، بما قيمته 317 مليون ريال، ومن منتجات صناعة الأغذية؛ بما يقارب 250.7 مليون ريال.

وقال البيان إن الصين تصدرت قائمة الدول الموردة للسعودية بـ 10.86 مليار ريال، وهو ما يساوي 22% من إجمالي قيمة الواردات.

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